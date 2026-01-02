Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thế giới

Google News

Máy bay không người lái áp sát thủ đô Nga trong ngày thứ hai liên tiếp

Minh Hạnh

TPO - Hơn hai chục máy bay không người lái (UAV) tầm xa đã bị đánh chặn khi đang hướng về Mátxcơva đêm qua, Thị trưởng thành phố - ông Sergey Sobyanin - thông báo.

Trong một bài đăng trên Telegram, ông Sobyanin cho biết, lực lượng phòng không Nga đã phá hủy 26 UAV trong khoảng thời gian từ 19h ngày 1/1 đến 1h ngày 2/1.

Không có thương vong hay thiệt hại nào được ghi nhận. Lực lượng chức năng đã làm việc tại hiện trường nơi các mảnh vỡ rơi xuống.

Để đảm bảo an toàn, sân bay Domodedovo, Sheremetyevo, Vnukovo và Zhukovsky của Mátxcơva đã phải tạm ngừng các chuyến bay ở một số thời điểm.

Vụ việc này xảy ra sau một cuộc tấn công bất thành khác nhằm vào Mátxcơva trong đêm giao thừa, ngay khi truyền hình Nga phát thông điệp năm mới của Tổng thống Vladimir Putin.

Cùng lúc đó, một quán cà phê và khách sạn ở làng Khorly (thuộc tỉnh Kherson mà Nga tuyên bố sáp nhập nhưng Ukraine không công nhận) đã bị tấn công bằng máy bay không người lái, khiến ít nhất 24 người thiệt mạng và hơn 50 người khác bị thương.

Minh Hạnh
RT
#Nga #máy bay không người lái #Ukraine #Mátxcơva

