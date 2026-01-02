Thụy Sĩ: Chật vật xác định danh tính hàng chục thi thể trong vụ cháy quán bar đêm giao thừa

TPO - Cơ quan điều tra Thụy Sĩ đã bắt đầu một nhiệm vụ khó khăn là xác định danh tính các thi thể bị cháy trong vụ hỏa hoạn tại một quán bar ở khu nghỉ dưỡng trượt tuyết cao cấp Crans-Montana. Vụ việc khiến khoảng 40 người thiệt mạng và 115 người bị thương.

Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường. (Ảnh: Reuters)

Các thi thể bị cháy nghiêm trọng đến mức giới chức Thụy Sĩ cho biết việc xác định danh tính các nạn nhân có thể kéo dài nhiều ngày.

"Mục tiêu đầu tiên là xác định danh tính tất cả các thi thể", Thị trưởng Crans-Montana - Nicolas Feraud - nói trong một cuộc họp báo vào tối 1/1.

Mathias Reynard, người đứng đầu chính quyền bang Valais, cho biết các chuyên gia đang sử dụng mẫu răng và DNA do người thân của các nạn nhân cung cấp.

"Những công việc này cần phải được thực hiện cẩn thận vì lượng thông tin quá khủng khiếp và nhạy cảm đến mức chúng tôi không thể nói gì với gia đình các nạn nhân trừ khi chắc chắn 100%", ông nói.

Nguyên nhân vụ cháy vẫn chưa được làm rõ. Giới chức Thụy Sĩ cho biết dường như đó là một tai nạn chứ không phải là một vụ tấn công.

Lời kể từ những người sống sót và video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy, trần của tầng hầm quán bar có thể đã bốc cháy do nến.

Cư dân của Crans-Montana đã bị sốc trước vụ hỏa hoạn. Nhiều người quen biết các nạn nhân và một số người nói rằng họ may mắn không có mặt ở đó.

Tối 1/1, hàng trăm người đã đứng lặng lẽ gần hiện trường để bày tỏ lòng tiếc thương với các nạn nhân. Phía sau hàng rào phong tỏa, thi thể của một số nạn nhân vẫn còn nằm lại tại hiện trường.

Người dân địa phương tưởng niệm các nạn nhân của vụ cháy. (Ảnh: Reuters)

Cha mẹ của những thanh niên mất tích trong vụ hỏa hoạn đang lo lắng tìm kiếm tin tức về con mình, trong khi các đại sứ quán nước ngoài đang gấp rút tìm hiểu xem công dân của họ có nằm trong số những người bị ảnh hưởng bởi thảm kịch này hay không.

Kean Sarbach, 17 tuổi, cho biết anh đã nói chuyện với bốn người thoát khỏi quán bar, một số người bị bỏng, và họ nói với anh rằng ngọn lửa lan rất nhanh.

Elisa Sousa, 17 tuổi, cho biết cô định có mặt ở đó nhưng cuối cùng lại dành đêm giao thừa với gia đình. "Thành thật mà nói, tôi cần phải cảm ơn mẹ tôi hàng trăm lần vì đã không để tôi đi", Sousa nói tại buổi lễ tưởng niệm các nạn nhân. "Vì nếu tôi đi, thì chỉ có Chúa biết điều gì sẽ xảy ra với tôi”.