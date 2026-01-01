Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Nga nói hàng chục người thương vong ở Kherson trong vụ tấn công đêm giao thừa

Minh Hạnh

TPO - Ít nhất 24 người đã thiệt mạng và hơn 50 người bị thương trong vụ tấn công đêm giao thừa nhằm vào một quán cà phê và khách sạn ở làng Khorly thuộc tỉnh Kherson mà Nga tuyên bố sáp nhập nhưng Ukraine không công nhận.

td7syqjntjmvhljdbfnqvbjxzi.jpg
Thống đốc tỉnh Kherson (do Nga bổ nhiệm) - ông Vladimir Saldo. (Ảnh: Reuters)

Vụ tấn công xảy ra ngay trước nửa đêm 31/12, sau khi các nhân chứng phát hiện một máy bay không người lái trinh sát trong khu vực, Thống đốc tỉnh Kherson (do Nga bổ nhiệm) - ông Vladimir Saldo - cho biết trong một bài đăng trên Telegram.

Ba máy bay không người lái sau đó đã tấn công một quán cà phê và khách sạn, gây ra một vụ hỏa hoạn lớn. Một trong những máy bay không người lái được cho là mang theo hỗn hợp chất gây cháy.

Ông Saldo cho biết, trong số những người thiệt mạng có một trẻ em. Các nhân viên y tế hiện đang nỗ lực cứu sống những người bị thương.

Chính quyền Ukraine hiện chưa bình luận về thông tin trên.

Tỉnh Kherson cùng với tỉnh Zaporozhye và hai nước Cộng hoà Nhân dân tự xưng Donetsk, Lugansk đã sáp nhập Nga vào mùa thu năm 2022 sau các cuộc trưng cầu dân ý, nhưng Ukraine không công nhận.

Minh Hạnh
RT
#Nga #Ukraine #tỉnh Kherson #máy bay không người lái

