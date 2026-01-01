Thụy Sĩ: Nổ lớn tại khu trượt tuyết trong đêm giao thừa, hàng chục người thương vong

TPO - Một quán bar nổi tiếng ở khu nghỉ dưỡng trượt tuyết Crans-Montana (Thụy Sĩ) đã bị rung chuyển bởi vụ nổ ngay sau giao thừa, được cho là khiến khoảng 40 người thiệt mạng và 100 người khác bị thương.

Cảnh sát chưa công bố chính xác số người thương vong, nhưng truyền thông địa phương đưa tin khoảng 40 người đã thiệt mạng.

Reuters cho biết, số người bị thương lên đến khoảng 100 người. Một số nạn nhân đến từ các quốc gia khác. 10 máy bay trực thăng và 40 xe cứu thương đã được huy động đến hiện trường.

Theo tờ Le Nouvelliste, các bệnh viện địa phương đang quá tải với các nạn nhân bị bỏng. Hầu hết những người bị thương đều trong tình trạng nghiêm trọng.

“Đã xảy ra một vụ nổ chưa rõ nguyên nhân”, người phát ngôn của cảnh sát địa phương nói với báo giới.

Hình ảnh do nhân chứng ghi lại lan truyền trên mạng xã hội cho thấy ngọn lửa bao trùm quán bar và khói dày đặc bốc lên bầu trời đêm.

Hiện trường vụ việc. (Nguồn: X)

Crans-Montana, nằm ở Valais (tây nam Thụy Sĩ), là một trong những khu nghỉ dưỡng trên núi nổi tiếng nhất của nước này.

Các nhà chức trách đã phong tỏa khu vực bị ảnh hưởng, trong khi các đội pháp y đang tiến hành kiểm tra hiện trường.