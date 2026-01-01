Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

Google News

Tổng thống Ukraine tuyên bố chỉ ký thỏa thuận mang lại hòa bình lâu dài

Minh Hạnh

TPO - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, trong bài phát biểu mừng năm mới, cho biết Ukraine muốn chấm dứt xung đột, nhưng không phải bằng mọi giá.

f5693c05e9e69d2156a2bd9f4ca307f0.jpg
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. (Ảnh: Pravda)

Phát biểu từ phòng làm việc, ông Zelensky nói rằng người Ukraine đã kiệt sức sau gần bốn năm giao tranh. Dù vậy, họ không muốn từ bỏ.

“Ukraine muốn gì? Hòa bình? Đúng. Nhưng bằng mọi giá? Không. Chúng tôi muốn chấm dứt xung đột, nhưng không phải là đặt dấu chấm hết cho Ukraine”, ông Zelensky nói trong bài phát biểu dài 21 phút. “Đúng, chúng tôi mệt mỏi. Nhưng điều này không đồng nghĩa với việc chúng tôi sẵn sàng đầu hàng. Bất cứ ai nghĩ như vậy đều hoàn toàn sai lầm”.

Tổng thống Zelensky cho biết, bất kỳ chữ ký nào “trên những thỏa thuận yếu kém sẽ chỉ làm bùng lên chiến tranh”.

"Chữ ký của tôi sẽ được đặt trên một thỏa thuận mạnh mẽ. Và đó chính xác là mục đích của mọi cuộc họp, mọi cuộc điện thoại, mọi quyết định”, ông nói. "Để đảm bảo một nền hòa bình vững chắc cho tất cả mọi người, không phải trong một ngày, một tuần hay hai tháng, mà là hòa bình trong nhiều năm”.

Tổng thống Zelensky cho biết nỗ lực ngoại giao do Mỹ dẫn đầu kéo dài nhiều tuần, bao gồm cả cuộc hội đàm cuối tuần trước với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Florida, đã tạo ra một thỏa thuận hòa bình gần như hoàn chỉnh.

"Thỏa thuận hòa bình đã hoàn thành 90%, chỉ còn 10% nữa”, ông nói. "10% đó chứa đựng mọi thứ, chính 10% đó sẽ quyết định vận mệnh hòa bình, vận mệnh của Ukraine và châu Âu”.

Trở ngại chính của thỏa thuận là vấn đề ai sẽ kiểm soát phần lãnh thổ nào của Ukraine.

Kiev muốn bản đồ được giữ nguyên ở các chiến tuyến hiện tại, và bác bỏ yêu cầu rút quân khỏi Donbass của Nga.

Ngày 1/1, quân đội Ukraine cho biết, Nga đã phóng tổng cộng 205 máy bay không người lái (UAV) tấn công nhằm vào nước này trong đêm giao thừa.

Tổng cộng 176 UAV đã bị bắn hạ hoặc gây nhiễu, 24 UAV đã tấn công các mục tiêu tại 15 địa điểm.

Minh Hạnh
Pravda, Reuters
#Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky #thoả thuận hoà bình #năm mới 2026 #giao thừa #xung đột Nga - Ukraine

Xem thêm

Cùng chuyên mục