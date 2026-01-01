Tổng thống Ukraine tuyên bố chỉ ký thỏa thuận mang lại hòa bình lâu dài

TPO - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, trong bài phát biểu mừng năm mới, cho biết Ukraine muốn chấm dứt xung đột, nhưng không phải bằng mọi giá.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. (Ảnh: Pravda)

Phát biểu từ phòng làm việc, ông Zelensky nói rằng người Ukraine đã kiệt sức sau gần bốn năm giao tranh. Dù vậy, họ không muốn từ bỏ.

“Ukraine muốn gì? Hòa bình? Đúng. Nhưng bằng mọi giá? Không. Chúng tôi muốn chấm dứt xung đột, nhưng không phải là đặt dấu chấm hết cho Ukraine”, ông Zelensky nói trong bài phát biểu dài 21 phút. “Đúng, chúng tôi mệt mỏi. Nhưng điều này không đồng nghĩa với việc chúng tôi sẵn sàng đầu hàng. Bất cứ ai nghĩ như vậy đều hoàn toàn sai lầm”.

Tổng thống Zelensky cho biết, bất kỳ chữ ký nào “trên những thỏa thuận yếu kém sẽ chỉ làm bùng lên chiến tranh”.

"Chữ ký của tôi sẽ được đặt trên một thỏa thuận mạnh mẽ. Và đó chính xác là mục đích của mọi cuộc họp, mọi cuộc điện thoại, mọi quyết định”, ông nói. "Để đảm bảo một nền hòa bình vững chắc cho tất cả mọi người, không phải trong một ngày, một tuần hay hai tháng, mà là hòa bình trong nhiều năm”.

Tổng thống Zelensky cho biết nỗ lực ngoại giao do Mỹ dẫn đầu kéo dài nhiều tuần, bao gồm cả cuộc hội đàm cuối tuần trước với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Florida, đã tạo ra một thỏa thuận hòa bình gần như hoàn chỉnh.

"Thỏa thuận hòa bình đã hoàn thành 90%, chỉ còn 10% nữa”, ông nói. "10% đó chứa đựng mọi thứ, chính 10% đó sẽ quyết định vận mệnh hòa bình, vận mệnh của Ukraine và châu Âu”.

Trở ngại chính của thỏa thuận là vấn đề ai sẽ kiểm soát phần lãnh thổ nào của Ukraine.

Kiev muốn bản đồ được giữ nguyên ở các chiến tuyến hiện tại, và bác bỏ yêu cầu rút quân khỏi Donbass của Nga.