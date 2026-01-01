Nga tung loạt bằng chứng về vụ tấn công nhằm vào dinh thự tổng thống

TPO - Bộ Quốc phòng Nga công bố bản đồ cho thấy đường bay của các máy bay không người lái (UAV) được cho là đã nhắm mục tiêu vào dinh thự của Tổng thống Nga Vladimir Putin ở tỉnh Novgorod.

Trước đó, Mátxcơva cáo buộc Ukraine phóng 91 UAV tầm xa nhằm vào dinh thự Tổng thống Nga trong đêm ngày 28, rạng sáng 29/12. Tất cả các UAV bay tới đều đã bị phá hủy trước khi có thể tiếp cận mục tiêu.

Ngày 31/12, Bộ Quốc phòng Nga công bố bản đồ đường bay của các UAV, nghi được phóng từ nhiều địa điểm ở Ukraine và bay về phía bắc tới tỉnh Novgorod của Nga qua các tỉnh Bryansk, Smolensk, Tver.

Theo bản đồ, hệ thống phòng không Nga đã bắn hạ 49 UAV ở tỉnh Bryansk, một UAV ở tỉnh Smolensk và 41 UAV khác ở tỉnh Novgorod khi chúng tiếp cận dinh thự của ông Putin.

Bản đồ đường bay của UAV trong vụ tấn công nhằm vào dinh thự Tổng thống Nga. (Ảnh: RT)

Bộ Quốc phòng Nga cũng công bố đoạn video cho thấy mảnh vỡ của một trong những UAV được sử dụng trong vụ tấn công bất thành.

Một binh sĩ Nga xuất hiện trong đoạn video cho biết, chiếc máy bay không người lái bị bắn hạ là loại UAV trinh sát và tấn công Chaklun-V do Ukraine sản xuất, đã được cải tiến.

Chiếc UAV bị trúng đạn vào phần đuôi, nhưng phần lớn vẫn còn nguyên vẹn.

(Nguồn: RT)

Bộ này cho biết trong một tuyên bố, rằng họ đã “đưa ra bằng chứng không thể chối cãi về một cuộc tấn công do Kiev lên kế hoạch nhằm vào dinh thự của Tổng thống Nga”.

Tuyên bố nhấn mạnh, ý định của Ukraine được xác nhận bởi “các mảnh vỡ của máy bay không người lái bị bắn hạ ở Novgorod, bao gồm cả những chiếc mang đầu đạn được trang bị các yếu tố tấn công đặc biệt”.

Lời kể của các nhân chứng đã “bác bỏ mọi lập luận của phương Tây rằng không có bằng chứng về cuộc tấn công”.

Điện Kremlin trước đó đã lưu ý rằng cuộc tấn công bằng máy bay không người lái không chỉ nhắm vào dinh thự Tổng thống Nga, mà còn “nhằm vào những nỗ lực của Tổng thống Mỹ Donald Trump trong việc tạo điều kiện giải quyết hòa bình cuộc xung đột Ukraine”.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã phủ nhận mọi cáo buộc của Nga.