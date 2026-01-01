Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

Google News

Nga tung loạt bằng chứng về vụ tấn công nhằm vào dinh thự tổng thống

Minh Hạnh

TPO - Bộ Quốc phòng Nga công bố bản đồ cho thấy đường bay của các máy bay không người lái (UAV) được cho là đã nhắm mục tiêu vào dinh thự của Tổng thống Nga Vladimir Putin ở tỉnh Novgorod.

Trước đó, Mátxcơva cáo buộc Ukraine phóng 91 UAV tầm xa nhằm vào dinh thự Tổng thống Nga trong đêm ngày 28, rạng sáng 29/12. Tất cả các UAV bay tới đều đã bị phá hủy trước khi có thể tiếp cận mục tiêu.

Ngày 31/12, Bộ Quốc phòng Nga công bố bản đồ đường bay của các UAV, nghi được phóng từ nhiều địa điểm ở Ukraine và bay về phía bắc tới tỉnh Novgorod của Nga qua các tỉnh Bryansk, Smolensk, Tver.

Theo bản đồ, hệ thống phòng không Nga đã bắn hạ 49 UAV ở tỉnh Bryansk, một UAV ở tỉnh Smolensk và 41 UAV khác ở tỉnh Novgorod khi chúng tiếp cận dinh thự của ông Putin.

6954efa22030271f1327f45e.jpg
Bản đồ đường bay của UAV trong vụ tấn công nhằm vào dinh thự Tổng thống Nga. (Ảnh: RT)

Bộ Quốc phòng Nga cũng công bố đoạn video cho thấy mảnh vỡ của một trong những UAV được sử dụng trong vụ tấn công bất thành.

Một binh sĩ Nga xuất hiện trong đoạn video cho biết, chiếc máy bay không người lái bị bắn hạ là loại UAV trinh sát và tấn công Chaklun-V do Ukraine sản xuất, đã được cải tiến.

Chiếc UAV bị trúng đạn vào phần đuôi, nhưng phần lớn vẫn còn nguyên vẹn.

(Nguồn: RT)

Bộ này cho biết trong một tuyên bố, rằng họ đã “đưa ra bằng chứng không thể chối cãi về một cuộc tấn công do Kiev lên kế hoạch nhằm vào dinh thự của Tổng thống Nga”.

Tuyên bố nhấn mạnh, ý định của Ukraine được xác nhận bởi “các mảnh vỡ của máy bay không người lái bị bắn hạ ở Novgorod, bao gồm cả những chiếc mang đầu đạn được trang bị các yếu tố tấn công đặc biệt”.

Lời kể của các nhân chứng đã “bác bỏ mọi lập luận của phương Tây rằng không có bằng chứng về cuộc tấn công”.

Điện Kremlin trước đó đã lưu ý rằng cuộc tấn công bằng máy bay không người lái không chỉ nhắm vào dinh thự Tổng thống Nga, mà còn “nhằm vào những nỗ lực của Tổng thống Mỹ Donald Trump trong việc tạo điều kiện giải quyết hòa bình cuộc xung đột Ukraine”.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã phủ nhận mọi cáo buộc của Nga.

Minh Hạnh
RT
#Tổng thống Nga Vladimir Putin #Bộ Quốc phòng Nga #máy bay không người lái #Ukraine #Nga

Xem thêm

Cùng chuyên mục