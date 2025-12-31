Hé lộ khả năng Mỹ điều quân đến Ukraine

TPO - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, Kiev đang thảo luận với Washington về khả năng hiện diện của quân đội Mỹ tại Ukraine như một phần của các đảm bảo an ninh.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. (Ảnh: Reuters)

Trả lời báo giới trong một cuộc trò chuyện qua WhatsApp hôm 30/12, Tổng thống Zelensky nhấn mạnh, sự hiện diện của quân đội Mỹ tại Ukraine sẽ là một biện pháp tăng cường an ninh quan trọng cho Kiev. “Dĩ nhiên, chúng tôi đang thảo luận vấn đề này với Tổng thống Mỹ Donald Trump và với các đại diện của liên minh phương Tây ủng hộ Kiev. Chúng tôi mong muốn điều này. Đây sẽ là một sự khẳng định mạnh mẽ về các đảm bảo an ninh”, ông nói.

Tổng thống Ukraine Zelensky ngày 28/12 đã có cuộc hội đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Florida. Sau cuộc gặp, Tổng thống Zelensky cho biết, hai bên đã đạt được thỏa thuận về các đảm bảo an ninh cho Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Trump tỏ ra thận trọng hơn, nói rằng hai bên đã đạt được 95% tiến trình hướng tới một thỏa thuận như vậy, và ông hy vọng các nước châu Âu sẽ "đảm nhận phần lớn" nỗ lực đó với sự hỗ trợ của Mỹ.

Nhà Trắng không bình luận về vấn đề điều động quân đội Mỹ đến Ukraine trong bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào.

Cũng trong cuộc trò chuyện với báo giới, Tổng thống Zelensky khẳng định Kiev cam kết tiếp tục đàm phán về việc chấm dứt xung đột, và ông sẵn sàng gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin dưới bất kỳ hình thức nào.

"Tôi đã nói với Tổng thống Trump, các nhà lãnh đạo châu Âu, rằng tôi sẵn sàng cho bất kỳ hình thức gặp gỡ nào với Tổng thống Nga Putin. Tôi không e ngại bất kỳ hình thức nào”, ông Zelensky nói.

Từ Warsaw, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk - một đồng minh của Tổng thống Zelensky - cho biết, hòa bình có thể đạt được ở Ukraine trong vài tuần tới nhờ các đảm bảo an ninh của Mỹ, mặc dù thành công “vẫn chưa chắc chắn 100%”.

Thủ tướng Tusk cũng ám chỉ khả năng quân đội Mỹ được điều đến tiền tuyến giữa Ukraine và Nga, nhưng ông không đưa ra chi tiết nào về đề xuất này.

Thủ tướng Ba Lan nhấn mạnh sự cần thiết phải có tiến triển trong các vấn đề lãnh thổ. Nga đã yêu cầu lực lượng Ukraine rút khỏi Donbass. Trong khi Kiev muốn chấm dứt giao tranh dọc theo các chiến tuyến hiện tại.