Ngân hàng Đức bị trộm khoan thủng hầm, hàng ngàn khách hàng mất tài sản

TPO - Cảnh sát Đức cho biết một nhóm trộm đã lợi dụng thời gian yên ắng trong kỳ nghỉ Giáng sinh để khoan thủng hầm chứa của một ngân hàng bán lẻ ở nước này, lấy đi tiền mặt và tài sản trị giá lên tới 90 triệu euro từ các két gửi đồ của khách hàng.

Theo thông báo của cảnh sát, nhóm trộm khoan xuyên qua bức tường bê tông dày của chi nhánh ngân hàng Sparkasse ở thành phố Gelsenkirchen, miền tây nước Đức, sau đó đột nhập vào vài nghìn két sắt và đánh cắp số tài sản ước tính hàng chục triệu euro.

Tại Đức, hầu hết cửa hàng và ngân hàng đều đóng cửa trong kỳ nghỉ Giáng sinh, bắt đầu từ tối 24/12. Cảnh sát chỉ phát hiện hố khoan sau khi hệ thống báo cháy kích hoạt vào rạng sáng 29/12. Kiểm tra hiện trường, cảnh sát phát hiện một mũi khoan lớn đã được sử dụng để phá vỡ bức tường của tầng hầm chứa tiền.

Tường bê tông của ngân hàng bị khoan thủng. Ảnh: AP

Ngày 30/12, hàng chục khách hàng tức giận đã tụ tập trước ngân hàng để đòi vào kiểm tra.

“Tối qua tôi không thể ngủ được. Chúng tôi hoàn toàn không nhận được thông tin gì”, một người đàn ông nói với đài truyền hình Welt khi đứng chờ bên ngoài chi nhánh. Ông cho biết đã sử dụng két gửi tài sản suốt 25 năm và trong đó là khoản tiết kiệm cho tuổi già.

Một người khác cho biết ông dùng két gửi để cất giữ tiền mặt và trang sức của gia đình.

Cảnh sát và ngân hàng Sparkasse xác nhận khoảng 2.700 khách hàng của ngân hàng đã bị ảnh hưởng trong vụ trộm.

Ông Thomas Nowaczyk, người phát ngôn của cảnh sát, cho biết các thanh tra ước tính vụ trộm gây thiệt hại khoảng 10 - 90 triệu euro.

Người phát ngôn của ngân hàng Sparkasse tại Gelsenkirchen chưa phản hồi đề nghị cầu bình luận.

Cảnh sát làm nhiệm vụ tại hiện trường vụ trộm ngân hàng. Ảnh: AP

Các nhân chứng kể rằng họ đã nhìn thấy vài người đàn ông mang theo những túi lớn trong cầu thang ở bãi đỗ xe sát đó hôm 27/12.

Ngoài ra, có thông tin về một chiếc Audi RS 6 màu đen rời bãi đỗ xe vào rạng sáng 29/12, bên trong có các đối tượng bịt mặt. Cảnh sát xác định biển số xe thuộc về chiếc ô tô bị đánh cắp tại thành phố Hanover, cách Gelsenkirchen hơn 200 km về phía đông bắc.

Hãng thông tấn Đức dpa đưa tin, đây có thể là một trong những vụ trộm lớn nhất ở Đức.