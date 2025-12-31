Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Nga, Ukraine lời qua tiếng lại về vụ tấn công dinh thự của Tổng thống Vladimir Putin

Minh Hạnh

TPO - Điện Kremlin gọi cuộc tấn công của lực lượng Ukraine nhằm vào dinh thự của Tổng thống Nga Vladimir Putin là một âm mưu làm gián đoạn nỗ lực trung gian hòa giải xung đột của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Đáp lại, Ukraine lưu ý rằng trong 24 giờ qua, Nga chưa cung cấp bất kỳ bằng chứng đáng tin cậy nào về cáo buộc của mình.

Vụ tấn công, liên quan đến 91 máy bay không người lái bị bắn hạ trước khi tiếp cận dinh thự tổng thống ở tỉnh Novgorod, đã được Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov tiết lộ hôm 29/12.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky khẳng định nước này không liên quan đến vụ tấn công.

Trả lời báo giới ngày 30/12, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, “vụ tấn công bất thành là một hành động nhằm phá hoại các cuộc đàm phán, chứ không chỉ nhắm vào cá nhân Tổng thống Nga Vladimir Putin”.

“Điều này cũng nhắm vào Tổng thống Mỹ Donald Trump và những nỗ lực của ông Trump trong việc trung gian hoà giải xung đột Ukraine”, ông Peskov nói thêm.

Tổng thống Putin đã thông báo cho ông Trump về vụ việc trong một cuộc điện đàm hôm 29/12, và giọng điệu cuộc trò chuyện của hai lãnh đạo chứng minh rằng “sự khiêu khích của Ukraine không thể làm suy yếu lòng tin mà hai tổng thống đã xây dựng”, theo ông Peskov.

Người phát ngôn cho biết, phản ứng của Nga đối với vụ tấn công sẽ bao gồm việc áp dụng một lập trường ngoại giao cứng rắn hơn về thỏa thuận hòa bình với Ukraine, cũng như các biện pháp đáp trả do quân đội quyết định.

2025-12-29t180911z-1598491875-rc.jpg
Ảnh vệ tinh chụp tháng 8/2023 cho thấy khu dinh thự tổng thống tại Roshchino, vùng Novgorod (Nga). (Ảnh: Reuters)

Ukraine lên tiếng

Ngày 30/12, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ukraine Heorhii Tykhyi cho biết, việc Nga bịa đặt vụ tấn công bằng máy bay không người lái vào dinh thự của Tổng thống Putin chỉ là cái cớ để Mátxcơva từ bỏ nỗ lực hòa bình.

"Đó chính xác là lý do vì sao phía Nga bịa đặt câu chuyện về vụ tấn công vào dinh thự. Tất cả những gì họ cần là tạo ra một cái cớ sai sự thật và khá cẩu thả để rút lui khỏi các nỗ lực hòa bình, vốn đã được đẩy nhanh gần đây nhờ vào hoạt động tích cực của Ukraine và Mỹ”, người phát ngôn nói.

Trước đó, Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha lưu ý rằng trong 24 giờ qua, Nga không cung cấp bất kỳ bằng chứng đáng tin cậy nào về cáo buộc Ukraine tấn công dinh thự của Tổng thống Putin. Theo ông Sybiha, Nga sẽ không đưa ra bất kỳ bằng chứng nào như vậy vì “không có cuộc tấn công nào xảy ra”.

Minh Hạnh
Pravda, RT
#Nga #Ukraine #Tổng thống Nga Vladimir Putin #Tổng thống Mỹ Donald Trump #máy bay không người lái

