Tổng thống Donald Trump nói Mỹ 'tấn công' một cơ sở ở Venezuela

Minh Hạnh

TPO - Tổng thống Donald Trump tuyên bố lực lượng Mỹ đã phá hủy một "cơ sở lớn" dọc bờ biển Venezuela, đánh dấu cuộc tấn công trên bộ đầu tiên được biết đến của quân đội Mỹ vào nước này.

donald-trump-13-rt-gmh-251229-17.jpg
Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

Những bình luận trên được Tổng thống Mỹ Trump đưa ra ngày 29/12, sau khi ông nhấn mạnh trong một cuộc phỏng vấn cuối tuần trước, rằng Mỹ đã "vô hiệu hóa" một "cơ sở lớn" ở Venezuela nhằm ngăn chặn nạn buôn bán ma túy từ khu vực này.

"Chúng ta vừa vô hiệu hóa một nhà máy lớn hoặc một cơ sở lớn nơi họ chất ma túy lên tàu. Hai đêm trước, chúng ta đã vô hiệu hóa cơ sở này, và chúng ta đã tấn công rất quyết liệt", Tổng thống Trump nói trên chương trình "Cats and Cosby" của đài WABC, mặc dù ông không cung cấp chi tiết cụ thể.

Chính phủ Mỹ tin rằng cơ sở nói trên đang được băng đảng Tren de Aragua của Venezuela sử dụng để cất giữ ma túy và vận chuyển lên tàu. Không ai có mặt tại cơ sở này vào thời điểm bị tấn công, vì vậy không có thương vong, theo các nguồn tin.

Nếu những bình luận của ông Trump là chính xác, đây sẽ là cuộc tấn công trên bộ đầu tiên ở Venezuela kể từ khi chính quyền Tổng thống Trump bắt đầu chiến dịch truy quét các băng đảng ma túy.

Ngày 29/12, khi tiếp đón Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tại Mar-a-Lago, Tổng thống Trump đã được một phóng viên đề nghị cung cấp thêm chi tiết về cuộc tấn công, bao gồm cả việc liệu hành động này có phải do quân đội Mỹ thực hiện hay không.

"Điều đó không quan trọng, nhưng đã có một vụ nổ lớn ở khu vực bến tàu nơi họ chất ma túy lên thuyền", ông Trump trả lời. "Họ chất ma túy lên thuyền. Chúng tôi đã tấn công tất cả các tàu thuyền và bây giờ chúng tôi tấn công khu vực đó”.

Tổng thống Trump đã úp mở về hành động trên bộ ở Venezuela trong nhiều tuần qua.

Mỹ cũng tăng cường sự hiện diện quân sự trong khu vực, với 15.000 binh sĩ và một số tàu ở vùng biển Caribbean. Đầu tháng này, ông Trump đã ra lệnh "phong tỏa hoàn toàn" tất cả các tàu chở dầu bị trừng phạt ra vào Venezuela, nhắm vào nguồn thu chính của chính phủ nước này.

Trước đó, CNN dẫn nguồn thạo tin cho biết, Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) đã thực hiện một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào một cảng biển Venezuela .

Chính phủ Venezuela chưa bình luận về thông tin này. Caracas liên tục phủ nhận cáo buộc của Mỹ liên quan đến hoạt động buôn bán ma túy.

Minh Hạnh
CNN, ABC News
