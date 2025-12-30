Ukraine bị cáo buộc phóng gần 100 máy bay không người lái vào dinh thự của Tổng thống Nga

TPO - Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cáo buộc quân đội Ukraine phóng 91 máy bay không người lái cảm tử tầm xa vào dinh thự của Tổng thống Nga Vladimir Putin ở tỉnh Novgorod trong đêm 28, rạng sáng ngày 29/12.

“Tất cả các máy bay không người lái đã bị hệ thống phòng không của Lực lượng vũ trang Nga phá hủy”, ông Lavrov xác nhận, nhưng không cung cấp thêm thông tin chi tiết.

Vụ tấn công diễn ra trong bối cảnh các cuộc đàm phán căng thẳng đang diễn ra giữa Nga và Mỹ”, Ngoại trưởng Nga nói, cho biết thêm rằng “các hành động liều lĩnh” của Kiev sẽ bị đáp trả.

Theo ông Lavrov, Mátxcơva đã chỉ định các mục tiêu và thời điểm của các cuộc tấn công trả đũa sắp tới, và sẽ xem xét lại lập trường đàm phán của mình cho phù hợp.

Phản ứng của Mỹ, Ukraine

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã kịch liệt phủ nhận vụ tấn công vào dinh thự của Tổng thống Nga Putin. Ông cho rằng Mátxcơva chỉ đang tìm cớ để phá hoại “tiến bộ” mà Mỹ và Ukraine đã đạt được trên bàn đàm phán, và tạo cớ để quân đội Nga tấn công các tòa nhà chính phủ ở Ukraine.

Phát biểu từ Nhà Trắng ngày 29/12, Tổng thống Mỹ Donald Trump xác nhận ông đã nghe tin về vụ tấn công từ Tổng thống Nga Putin trong một cuộc điện đàm vào đầu ngày. Vụ việc khiến tổng thống Mỹ “rất tức giận”, đặc biệt là vì nó xảy ra trong “một thời điểm nhạy cảm”, ông nói.

“Sáng sớm nay, Tổng thống Putin nói dinh thự của ông ấy bị tấn công. Điều đó không tốt. Đừng quên, các bạn biết đấy, tên lửa Tomahawk. Tôi đã ngăn chặn việc cung cấp tên lửa Tomahawk cho Ukraine. Tôi không muốn điều đó”, ông Trump nói, đề cập đến các tên lửa hành trình do Mỹ sản xuất mà Kiev đã nhiều lần yêu cầu được cung cấp.

Khi được hỏi liệu ông có nhận được bất kỳ bằng chứng nào về vụ tấn công từ các cơ quan tình báo Mỹ hay không, Tổng thống Trump nói rằng vấn đề đang được làm rõ.

"Bạn đang nói rằng có thể vụ tấn công không xảy ra. Điều đó cũng có khả năng, tôi đoán vậy. Nhưng Tổng thống Putin nói với tôi sáng nay rằng nó đã xảy ra”, ông nói thêm.