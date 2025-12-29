Tổng thống Mỹ Trump: Nga chưa đồng ý ngừng bắn trong thời gian Ukraine trưng cầu dân ý

TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin chưa đồng ý ngừng bắn trong bối cảnh Ukraine tổ chức trưng cầu dân ý về kế hoạch hòa bình.

Phát biểu tại cuộc họp báo chung với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Mar-a-Lago, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, ông đồng tình với Tổng thống Vladimir Putin, rằng một lệnh ngừng bắn trong bối cảnh chuẩn bị tổ chức trưng cầu dân ý ở Ukraine sẽ không hiệu quả.

Khi được phóng viên hỏi liệu nhà lãnh đạo Nga có đồng ý ngừng bắn trong cuộc trưng cầu dân ý ở Ukraine hay không, Tổng thống Trump nhấn mạnh: "Không, không phải là một lệnh ngừng bắn. Ông ấy (Tổng thống Nga Putin) cảm thấy như vậy. Các bạn thấy đấy, họ đang giao tranh và nếu dừng lại và sau đó phải bắt đầu lại, điều đó hoàn toàn có thể xảy ra, thì ông ấy không muốn rơi vào tình thế như vậy. Tôi hiểu điều đó".

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Getty Images

Lãnh đạo Nhà Trắng khẳng định, Tổng thống Nga có quan điểm rất mạnh mẽ về vấn đề này và hiện ông đang tìm cách để giải quyết.

"Tôi hiểu quan điểm của Tổng thống Putin. Bạn biết đấy, bạn phải hiểu phía bên kia. Và tôi đứng về phía hòa bình. Tôi đứng về phía chấm dứt xung đột. Tôi nghĩ đó là một vấn đề sẽ được giải quyết", ông lưu ý.

Cũng tại buổi họp báo, Tổng thống Donald Trump tuyên bố Ukraine và Nga đang hợp tác để khởi động lại nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia.

"Hôm nay chúng tôi đã thảo luận rất kỹ về vấn đề này. Tình hình khá tốt. Việc xây dựng có thể bắt đầu gần như ngay lập tức. Tổng thống Putin đang hợp tác với Ukraine để mở cửa nhà máy. Đó là một bước tiến lớn", ông Trump cho biết.

Tổng thống Trump lưu ý rằng, đây là một trong những nhà máy điện hạt nhân lớn nhất thế giới và nó có thể được đưa vào hoạt động trở lại nhanh chóng.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông hiện không có kế hoạch thăm Ukraine, nhưng không loại trừ khả năng thực hiện chuyến đi như vậy nếu nó giúp đạt được một thỏa thuận hòa bình.

Phát biểu về kế hoạch hòa bình vào cuối cuộc họp báo, ông Trump nói rằng nếu mọi việc diễn ra suôn sẻ thì sẽ mất vài tuần, đồng thời cảnh báo rằng tiến trình cũng có thể diễn biến xấu, trong trường hợp đó, giao tranh và thương vong có thể sẽ tiếp diễn.

Về phía Nga, trợ lý Điện Kremlin Yury Ushakov tiết lộ, trong cuộc điện đàm giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 28/12, hai nhà lãnh đạo "nhìn chung đều nhất trí rằng một lệnh ngừng bắn tạm thời do phía Ukraine và châu Âu đề xuất - dù là chuẩn bị cho một cuộc trưng cầu dân ý hay vì những lý do khác - sẽ chỉ kéo dài xung đột và có thể dẫn đến việc giao tranh bùng phát trở lại".