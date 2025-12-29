Nga phóng hàng chục vệ tinh của các đồng minh lên vũ trụ

TPO - Cơ quan vũ trụ Nga Roscosmos cho biết tên lửa Soyuz-2.1b của nước này đã đưa thành công 52 vệ tinh lên quỹ đạo. Trong số đó có ba vệ tinh viễn thám của Iran.

Tên lửa được phóng từ sân bay vũ trụ Vostochny ở vùng Viễn Đông Nga lúc 16h18 ngày 28/12 (giờ Nga). Vụ phóng được truyền hình trực tiếp.

“Ngoài hai vệ tinh Aist-2T của Nga, vụ phóng sẽ đưa 50 vệ tinh lên quỹ đạo. Trong số đó, có các vệ tinh phục vụ nhu cầu nghiên cứu khoa học và công nghệ của các công ty có trụ sở tại Nga và các quốc gia thân thiện (Iran, Belarus, Ecuador)", tập đoàn vũ trụ nhà nước Nga cho biết thêm.

Tên lửa trước khi phóng. (Ảnh: Telegram)

Toàn cảnh vụ phóng. (Nguồn: RT)

Vahid Yazdanian, người đứng đầu Viện Nghiên cứu Vũ trụ Iran, nói với hãng thông tấn IRNA, rằng các vệ tinh quan sát quỹ đạo thấp của họ sẽ phục vụ lĩnh vực nông nghiệp, quản lý tài nguyên nước và bảo vệ môi trường.

Sáng kiến ​​chung Nga - Iran này là một phần của chương trình hợp tác vũ trụ dân sự ngày càng phát triển giữa hai nước.

Mátxcơva và Tehran đã ký một thỏa thuận đối tác chiến lược toàn diện kéo dài 20 năm vào đầu năm 2025, bao gồm hợp tác về không gian và năng lượng hòa bình, khoa học và công nghệ.