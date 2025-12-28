Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Lực lượng đặc nhiệm Ukraine tuyên bố đã phá hủy hơn 500 hệ thống phòng không Nga

Quỳnh Như

TPO - Lực lượng đặc nhiệm Alpha thuộc Cơ quan An ninh Ukraine tuyên bố đã phá hủy hơn 500 hệ thống phòng không của Nga kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột vào tháng 2/2022.

Văn phòng báo chí của Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) công bố một đoạn video đồng thời cho biết, kể từ khi bắt đầu xung đột với Nga vào tháng 2/2022, Lực lượng đặc nhiệm Alpha đã phá hủy hơn 500 hệ thống phòng không của quân đội Nga.

Các mục tiêu bị phá hủy bao gồm nhiều thành phần then chốt trong mạng lưới phòng không nhiều tầng của quân đội Nga, như các hệ thống tên lửa đất đối không tầm xa và tầm trung S-300, S-400; hệ thống tên lửa - pháo phòng không Pantsir-S1; cùng các tổ hợp Buk-M2, Buk-M3, Tor-M2, Osa và Strela-10. Ngoài ra, lực lượng này còn phá hủy nhiều trạm radar, sở chỉ huy và hệ thống giám sát.

SBU nhấn mạnh, rằng những cuộc tấn công này đã tạo ra các “hành lang” xuyên qua hệ thống phòng không của Nga, qua đó giúp máy bay không người lái tầm xa của Ukraine có thể tiến sâu vào lãnh thổ đối phương, tập kích căn cứ quân sự, kho hậu cần, sân bay và nhiều mục tiêu quan trọng khác.

Thông tin do phía Ukraine công bố tiếp tục phản ánh mức độ căng thẳng cao độ trên chiến trường, trong khi các hoạt động quân sự của hai bên vẫn diễn ra trên nhiều hướng. Hiện phía Nga chưa đưa ra bình luận chính thức về tuyên bố này.

Quỳnh Như
RBC-Ukraine
#Ukraine #phòng không #Nga #lực lượng đặc nhiệm #SBU #xung đột #tấn công

