Nga tuyên bố ủng hộ Trung Quốc trong vấn đề Đài Loan

Minh Hạnh

TPO - Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết, nước này sẽ ủng hộ Bắc Kinh nếu xảy ra tình huống khẩn cấp ở Đài Loan (Trung Quốc). Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Trung Quốc và Nhật Bản về vấn đề Đài Loan đang gia tăng.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. (Ảnh: EPA)

Trong cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn Tass được công bố ngày 28/12, ông Lavrov cho rằng giới lãnh đạo Nhật Bản đang tìm cách đẩy nhanh quá trình quân sự hóa, viện dẫn việc tăng chi tiêu quốc phòng dưới thời chính quyền Thủ tướng Sanae Takaichi.

“Gần đây, giới lãnh đạo Nhật Bản đang tìm cách đẩy nhanh quá trình quân sự hóa đất nước", ông Lavrov tuyên bố. "Ảnh hưởng bất lợi của cách tiếp cận như vậy đối với sự ổn định khu vực là điều hiển nhiên”.

Những bình luận của ông Lavrov được đưa ra sau khi bà Takaichi phát biểu trong một phiên họp quốc hội hồi tháng 11, rằng “tình hình an ninh của Đài Loan sẽ ảnh hưởng đến Nhật Bản”.

Ông Lavrov cho biết: “Về khả năng leo thang căng thẳng ở Eo biển Đài Loan, quy trình hành động trong những tình huống như vậy đã được quy định bằng Hiệp ước láng giềng tốt và hợp tác hữu nghị với Trung Quốc ngày 16/7/2001. Một trong những nguyên tắc cơ bản là hỗ trợ lẫn nhau trong việc bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ và quốc gia”.

“Những người hàng xóm Nhật Bản của chúng ta lẽ ra nên cân nhắc mọi thứ một cách thấu đáo trước khi đưa ra bất kỳ quyết định vội vàng nào”, ông Lavrov nhấn mạnh.

Trung Quốc và Nga đã nhiều lần tiến hành các chuyến bay tuần tra chung bằng máy bay ném bom trong những năm qua. Bộ Quốc phòng Nhật Bản mô tả động thái này là “nhằm mục đích phô trương sức mạnh trước Nhật Bản”.

Trước đó, trong một bài báo đăng trên tờ Rossiyskaya Gazeta nhân kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Nga và Trung Quốc, ông Lavrov cáo buộc phương Tây đang cố tình làm leo thang căng thẳng ở Eo biển Đài Loan.

Minh Hạnh
Tass, Kyodo News
#Nga #Trung Quốc #vấn đề Đài Loan #Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov #Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi

