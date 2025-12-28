Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

Google News

Cơ quan chống tham nhũng Ukraine bị cản trở khi khám xét quốc hội

Thu Loan

TPO - Cơ quan chống tham nhũng của Ukraine cho biết lực lượng an ninh đã ngăn chặn họ thực hiện chiến dịch khám xét quốc hội, để phục vụ cuộc điều tra các nghị sĩ nhận hối lộ.

screen-shot-2025-12-28-at-91041-am.png
Cơ quan chống tham nhũng Ukraine đang điều tra các nghị sĩ quốc hội.

Cuộc điều tra diễn ra vào thời điểm nhạy cảm với Tổng thống Volodymir Zelensky, khi ông đang nỗ lực đạt được các điều khoản tốt hơn cho Ukraine trong tiến trình đàm phán hòa bình do Mỹ làm trung gian.

Trong thời gian qua, một loạt bê bối tham nhũng bị lộ tẩy đã dẫn đến việc chánh văn phòng tổng thống phải từ chức. Kế hoạch lại quả trị giá 100 triệu USD trong lĩnh vực năng lượng cũng bị lộ sáng, trong đó một người bạn lâu năm của ông Zelensky là chủ mưu.

Cục Chống Tham nhũng quốc gia (NABU) cho biết: “Sau chiến dịch hoạt động bí mật, NABU và SAPO đã vạch trần một nhóm tội phạm có tổ chức bao gồm các thành viên đương nhiệm của quốc hội”.

“Người của Bộ An ninh Nhà nước đang chống lại lực lượng NABU trong hoạt động điều tra tại các ủy ban của Verkhovna Rada của Ukraine”, thông cáo cho biết. Verkhovna Rada là tên gọi của quốc hội Ukraine.

Cơ quan chống tham nhũng không tiết lộ chi tiết liên quan đến cuộc điều tra.

Cáo buộc được đưa ra khi Tổng thống Zelensky khởi hành chuyến đi tới Mỹ bàn về kế hoạch chấm dứt xung đột, nhằm có được những điều khoản tốt hơn cho Kiev.

Nhiều vụ bê bối tham nhũng lớn khiến dư luận Ukraine phẫn nộ, vào thời điểm hạ tầng điện của đất nước liên tục trở thành mục tiêu tấn công, gây ra tình trạng mất điện diện rộng trong mùa đông.

Trước đó, NABU phát hiện một nhóm tội phạm, trong đó có các nghị sĩ đương nhiệm, đã nhận những khoản tiền bất hợp pháp để bỏ phiếu ủng hộ một số quyết định của quốc hội. Các thanh tra cho biết hoạt động này diễn ra có hệ thống và có thể có sự tham gia của những người trung gian khác.

NABU chưa tiết lộ danh tính của các nghị sĩ bị điều tra, cho biết thông tin sẽ được công bố sau khi cuộc điều tra hoàn tất.

NABU ra đời sau phong trào Maidan ở Ukraine năm 2014, được các đối tác phương Tây của Kiev coi là trụ cột trung tâm trong nỗ lực chống tham nhũng của đất nước. Bất kỳ nỗ lực cản trở nào đối với công việc của cơ quan này đều sẽ gây chú ý, vào thời điểm Ukraine đang cố gắng chứng minh sự tiến bộ trong cải cách pháp quyền để có thể hội nhập Liên minh châu Âu.

Thu Loan
Politico, Euro News
#Ukraine #Chống tham nhũng #Nghị sĩ tham nhũng #Nhận hối lộ #Hối lộ nghị sĩ

Xem thêm

Cùng chuyên mục