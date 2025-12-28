Cơ quan chống tham nhũng Ukraine bị cản trở khi khám xét quốc hội

TPO - Cơ quan chống tham nhũng của Ukraine cho biết lực lượng an ninh đã ngăn chặn họ thực hiện chiến dịch khám xét quốc hội, để phục vụ cuộc điều tra các nghị sĩ nhận hối lộ.

Cơ quan chống tham nhũng Ukraine đang điều tra các nghị sĩ quốc hội.

Cuộc điều tra diễn ra vào thời điểm nhạy cảm với Tổng thống Volodymir Zelensky, khi ông đang nỗ lực đạt được các điều khoản tốt hơn cho Ukraine trong tiến trình đàm phán hòa bình do Mỹ làm trung gian.

Trong thời gian qua, một loạt bê bối tham nhũng bị lộ tẩy đã dẫn đến việc chánh văn phòng tổng thống phải từ chức. Kế hoạch lại quả trị giá 100 triệu USD trong lĩnh vực năng lượng cũng bị lộ sáng, trong đó một người bạn lâu năm của ông Zelensky là chủ mưu.

Cục Chống Tham nhũng quốc gia (NABU) cho biết: “Sau chiến dịch hoạt động bí mật, NABU và SAPO đã vạch trần một nhóm tội phạm có tổ chức bao gồm các thành viên đương nhiệm của quốc hội”.

“Người của Bộ An ninh Nhà nước đang chống lại lực lượng NABU trong hoạt động điều tra tại các ủy ban của Verkhovna Rada của Ukraine”, thông cáo cho biết. Verkhovna Rada là tên gọi của quốc hội Ukraine.

Cơ quan chống tham nhũng không tiết lộ chi tiết liên quan đến cuộc điều tra.

Cáo buộc được đưa ra khi Tổng thống Zelensky khởi hành chuyến đi tới Mỹ bàn về kế hoạch chấm dứt xung đột, nhằm có được những điều khoản tốt hơn cho Kiev.

Nhiều vụ bê bối tham nhũng lớn khiến dư luận Ukraine phẫn nộ, vào thời điểm hạ tầng điện của đất nước liên tục trở thành mục tiêu tấn công, gây ra tình trạng mất điện diện rộng trong mùa đông.

Trước đó, NABU phát hiện một nhóm tội phạm, trong đó có các nghị sĩ đương nhiệm, đã nhận những khoản tiền bất hợp pháp để bỏ phiếu ủng hộ một số quyết định của quốc hội. Các thanh tra cho biết hoạt động này diễn ra có hệ thống và có thể có sự tham gia của những người trung gian khác.

NABU chưa tiết lộ danh tính của các nghị sĩ bị điều tra, cho biết thông tin sẽ được công bố sau khi cuộc điều tra hoàn tất.

NABU ra đời sau phong trào Maidan ở Ukraine năm 2014, được các đối tác phương Tây của Kiev coi là trụ cột trung tâm trong nỗ lực chống tham nhũng của đất nước. Bất kỳ nỗ lực cản trở nào đối với công việc của cơ quan này đều sẽ gây chú ý, vào thời điểm Ukraine đang cố gắng chứng minh sự tiến bộ trong cải cách pháp quyền để có thể hội nhập Liên minh châu Âu.