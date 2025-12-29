Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thế giới

Google News

Mỹ: Hai trực thăng đâm nhau giữa không trung

Quỳnh Như

TPO - Ít nhất một người thiệt mạng và một người khác bị thương nặng sau khi hai trực thăng va chạm vào sáng Chủ nhật (28/12) tại Hammonton, New Jersey (Mỹ).

Theo đại diện chính quyền thành phố Hammonton, vào khoảng 11h25 ngày 28/12, cảnh sát đã nhận được tin báo về một vụ va chạm giữa hai máy bay trực thăng. Một chiếc máy bay rơi xuống khu vực có cây cối, trong khi chiếc còn lại rơi trong thành phố, gây ra mối đe dọa trực tiếp cho người dân. Ngay sau vụ tai nạn, những đám cháy lớn bùng phát tại hiện trường, khói đen dày đặc bao phủ bầu trời phía trên các khu dân cư.

Quan chức này sau đó xác nhận một người thiệt mạng trong vụ tai nạn và một người khác được đưa đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch.

Một chiếc trực thăng mất kiểm soát và lao xuống.

Cùng ngày, Cục Hàng không Liên bang (FAA) xác nhận vụ việc, đồng thời thông báo hai máy bay trực thăng Enstrom F-28A và Enstrom 280C đã va chạm trên không gần sân bay ở thị trấn Hammonton. Theo FAA, vào thời điểm xảy ra va chạm, chỉ có phi công trên trực thăng.

Cột khói bốc lên từ một địa điểm được cho là nơi máy bay rơi.

Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ đã mở cuộc điều tra về vụ tai nạn, cử điều tra viên đến hiện trường để thu thập dữ liệu theo dõi chuyến bay, hồ sơ bảo dưỡng máy bay, liên lạc với kiểm soát không lưu.

Đây là vụ việc mới nhất trong một loạt các vụ tai nạn hàng không ở Mỹ, làm dấy lên những câu hỏi nghiêm trọng về kiểm soát không lưu trong nước. Các chuyên gia lưu ý rằng những sự cố như vậy trên khu vực dân cư cho thấy rủi ro cao khi vận hành máy bay trong điều kiện giám sát không đầy đủ của các cơ quan quản lý.

Quỳnh Như
RT
#trực thăng #tai nạn hàng không #Hammonton #FAA #điều tra tai nạn #thương vong

