Mỹ trục vớt trực thăng, tiêm kích rơi ở Biển Đông

TPO - Hải quân Mỹ thông báo đã trục vớt thành công hai máy bay quân sự bị rơi hồi cuối tháng 10, trong đó gồm một máy bay chiến đấu F/A-18 Hornet và một trực thăng MH-60.

Hải quân Mỹ đã trục vớt thành công một máy bay trực thăng MH-60R Seahawk và một máy bay chiến đấu F/A-18F Super Hornet, hai chiếc máy bay này đã rơi từ tàu sân bay USS Nimitz cách nhau chỉ nửa giờ đồng hồ ở Biển Đông vào ngày 26/10.

Hai máy bay được tìm thấy và trục vớt ở độ sâu khoảng 122 mét vào ngày 5/12, tuy nhiên thông tin chỉ được quan chức Hải quân Mỹ công bố hôm 9/12.

Hai chiếc F/A-18 và MH-60 đang được vận chuyển đến một căn cứ của Mỹ ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, nơi chúng sẽ được tháo dỡ và phân tích chi tiết.

Các quan chức Mỹ chưa công bố vị trí chính xác máy bay rơi và được trục vớt ở Biển Đông.

Trước đó, Hạm đội Thái Bình Dương (PACFLEET) của Hải quân Mỹ thông báo, vào khoảng 14h45 ngày 26/10, một chiếc trực thăng MH-60R Sea Hawk của Hải quân Mỹ, thuộc Phi đội Trực thăng Tấn công Hàng hải số 73, đã rơi xuống Biển Đông khi đang thực hiện các hoạt động từ tàu sân bay USS Nimitz. Sau đó, vào lúc 15h15 cùng ngày, một chiếc máy bay chiến đấu F/A-18F Super Hornet thuộc Phi đội Tiêm kích Tấn công số 22 cũng đã rơi xuống Biển Đông khi thực hiện các hoạt động từ tàu sân bay này.

F/A-18 Super Hornet là dòng tiêm kích ném bom và tấn công hoạt động trên tàu sân bay, do McDonnell Douglas và Northrop Corporation thiết kế và phát triển từ những năm 1970. Trong đó, F/A-18F Super Hornet là phiên bản 2 chỗ ngồi.

Máy bay có trọng lượng khoảng 14 tấn, trọng lượng cất cánh tối đa lên đến 30 tấn. Sức mạnh của máy bay được cung cấp bởi hai động cơ phản lực, cho phép bay với tốc độ tối đa Mach 1.6 (tương đương 1.915 km/h), tầm bay 3.000 km và trần bay 15 km.

Với vai trò chiếm ưu thế trên không, tiêm kích được trang bị nhiều loại vũ khí khác nhau từ tên lửa không-đối-không đến tên lửa không-đối-đất, cùng một khẩu pháo 20 mm sáu nòng M61A1 Vulcan.

Trong khi đó, MH-60R Seahawk là trực thăng đa nhiệm của của Hải quân Mỹ, được thiết kế để vận hành trên các khinh hạm, khu trục hạm, tuần dương hạm và tàu sân bay. Trực thăng có thể mang được một loạt vũ khí, bao gồm các tên lửa GM-114 Hellfire, ngư lôi hạng nhẹ ATK mk50 hoặc mk46 và súng máy.