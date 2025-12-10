Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Người lính

Google News

Mỹ trục vớt trực thăng, tiêm kích rơi ở Biển Đông

Quỳnh Như

TPO - Hải quân Mỹ thông báo đã trục vớt thành công hai máy bay quân sự bị rơi hồi cuối tháng 10, trong đó gồm một máy bay chiến đấu F/A-18 Hornet và một trực thăng MH-60.

Hải quân Mỹ đã trục vớt thành công một máy bay trực thăng MH-60R Seahawk và một máy bay chiến đấu F/A-18F Super Hornet, hai chiếc máy bay này đã rơi từ tàu sân bay USS Nimitz cách nhau chỉ nửa giờ đồng hồ ở Biển Đông vào ngày 26/10.

Hai máy bay được tìm thấy và trục vớt ở độ sâu khoảng 122 mét vào ngày 5/12, tuy nhiên thông tin chỉ được quan chức Hải quân Mỹ công bố hôm 9/12.

Hai chiếc F/A-18 và MH-60 đang được vận chuyển đến một căn cứ của Mỹ ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, nơi chúng sẽ được tháo dỡ và phân tích chi tiết.

Các quan chức Mỹ chưa công bố vị trí chính xác máy bay rơi và được trục vớt ở Biển Đông.

edeec54a-263e-443b-a97c-41a0a088c0c1.jpg

Trước đó, Hạm đội Thái Bình Dương (PACFLEET) của Hải quân Mỹ thông báo, vào khoảng 14h45 ngày 26/10, một chiếc trực thăng MH-60R Sea Hawk của Hải quân Mỹ, thuộc Phi đội Trực thăng Tấn công Hàng hải số 73, đã rơi xuống Biển Đông khi đang thực hiện các hoạt động từ tàu sân bay USS Nimitz. Sau đó, vào lúc 15h15 cùng ngày, một chiếc máy bay chiến đấu F/A-18F Super Hornet thuộc Phi đội Tiêm kích Tấn công số 22 cũng đã rơi xuống Biển Đông khi thực hiện các hoạt động từ tàu sân bay này.

F/A-18 Super Hornet là dòng tiêm kích ném bom và tấn công hoạt động trên tàu sân bay, do McDonnell Douglas và Northrop Corporation thiết kế và phát triển từ những năm 1970. Trong đó, F/A-18F Super Hornet là phiên bản 2 chỗ ngồi.

Máy bay có trọng lượng khoảng 14 tấn, trọng lượng cất cánh tối đa lên đến 30 tấn. Sức mạnh của máy bay được cung cấp bởi hai động cơ phản lực, cho phép bay với tốc độ tối đa Mach 1.6 (tương đương 1.915 km/h), tầm bay 3.000 km và trần bay 15 km.

Với vai trò chiếm ưu thế trên không, tiêm kích được trang bị nhiều loại vũ khí khác nhau từ tên lửa không-đối-không đến tên lửa không-đối-đất, cùng một khẩu pháo 20 mm sáu nòng M61A1 Vulcan.

Trong khi đó, MH-60R Seahawk là trực thăng đa nhiệm của của Hải quân Mỹ, được thiết kế để vận hành trên các khinh hạm, khu trục hạm, tuần dương hạm và tàu sân bay. Trực thăng có thể mang được một loạt vũ khí, bao gồm các tên lửa GM-114 Hellfire, ngư lôi hạng nhẹ ATK mk50 hoặc mk46 và súng máy.

Quỳnh Như
Topwar
#Mỹ #Biển Đông #trực thăng #tiêm kích #Hải quân Mỹ #USS Nimitz #trục vớt

Xem thêm

Cùng chuyên mục