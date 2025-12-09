Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Vật thể lạ xâm nhập không phận, Hà Lan điều động tiêm kích tàng hình F-35 xuất kích

Quỳnh Như

TPO - Hà Lan đã điều động hai máy bay chiến đấu F-35 sau khi một máy bay không người lái (UAV) không xác định xuất hiện trong không phận nước này.

Bộ Quốc phòng Hà Lan hôm thứ Hai (8/12) thông báo, hai máy bay chiến đấu F-35 đã phải cất cánh khẩn cấp sau khi một vật thể lạ xuất hiện bên trong không phận Hà Lan và không phản hồi với kiểm soát không lưu.

"Cảnh báo được đưa ra lúc 11h20, sau khi các nhân viên điều khiển radar phát hiện một vật thể bay ở độ cao cần phải nhận dạng và liên lạc vô tuyến. Vật thể này không cung cấp tín hiệu phát đáp và không trả lời cuộc gọi từ bộ điều khiển, khiến các máy bay chiến đấu phải khởi động theo giao thức Cảnh báo phản ứng nhanh (QRA) của NATO", tuyên bố của Bộ Quốc phòng Hà Lan nêu rõ.

ha-lan.jpg

Sau khi F-35 cất cánh, các phi công xác định vật thể là máy bay không người lái, sau đó nó rời khỏi không phận Hà Lan và không gây ra mối đe dọa. Không có chuyến bay thương mại nào bị ảnh hưởng.

Nhiệm vụ QRA được điều phối bởi Trạm Kiểm soát hoạt động không quân tại Nieuw Milligen, đơn vị chỉ đạo phản ứng đánh chặn nhanh cho khu vực. Hà Lan và Bỉ thay phiên nhau chịu trách nhiệm cho nhiệm vụ này trong nhiều tháng, nhằm bảo vệ bầu trời trên toàn bộ khu vực Benelux (gồm Bỉ, Hà Lan, Lucxembourg).

Các quan chức Hà Lan nhấn mạnh, việc kích hoạt QRA không thường xuyên, nhưng vụ đánh chặn này nhấn mạnh sự cần thiết phải sẵn sàng ngay lập tức. Bộ Quốc phòng lưu ý rằng các máy bay F-35 luôn trong tình trạng sẵn sàng 24/24 và có thể xuất kích trong vòng vài phút để đánh chặn máy bay không xác định.

Hà Lan đã nối lại nhiệm vụ QRA vào tháng 11, hoạt động phối hợp với Trung tâm điều hành không quân liên hợp của NATO tại Uedem, nơi giám sát hoạt động tuần tra trên không cho Bắc và Đông Âu.

Đây không phải là lần đầu tiên Hà Lan điều động máy bay chiến đấu do sự xuất hiện của máy bay không người lái. Một sự cố tương tự đã xảy ra vào ngày 22/11 trên Căn cứ không quân Volkel của nước này.

Quỳnh Như
