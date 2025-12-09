Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Người lính

Google News

Nga: Rơi máy bay vận tải An-22, chưa rõ số phận của phi hành đoàn

Quỳnh Như

TPO - Một máy bay vận tải quân sự An-22 của Nga đã rơi ở vùng Ivanovo khi đang thực hiện chuyến bay thử nghiệm. Chưa có báo cáo về thương vong.

Theo hãng thông tấn Tass, ngày 9/12, một máy bay vận tải quân sự hạng nặng An-22 của Nga đã bị rơi ở quận Furmanovsky, vùng Ivanovo khi đang thực hiện chuyến bay thử nghiệm sau khi hoàn tất quá trình sửa chữa.

"Trong chuyến bay thử nghiệm sau khi sửa chữa, một máy bay vận tải quân sự An-22 đã bị rơi. Máy bay rơi xuống khu vực không có người", theo Tass.

Các dịch vụ khẩn cấp đã được triển khai đến hiện trường, hoạt động cứu hộ và cứu nạn đang được tiến hành. Một Ủy ban hàng không Nga cũng đã có mặt để điều tra nguyên nhân của vụ tai nạn.

Báo cáo ban đầu cho biết, vào thời điểm xảy ra tai nạn chiếc máy bay được cho là chở bảy thành viên phi hành đoàn. Tình trạng của họ vẫn đang được xác định.

an-22.jpg

An-22 Antei là máy bay vận tải cánh quạt được Cục thiết kế Antonov phát triển vào 1965. Việc sản xuất hàng loạt An-22 được thực hiện tại Nhà máy máy bay Tashkent. Những chiếc Antei đầu tiên bắt đầu được đưa vào biên chế Không quân Liên Xô vào tháng 1/1969, việc sản xuất máy bay tiếp tục cho đến tháng 1/1976. Tổng cộng, 66 chiếc máy bay loại đã được sản xuất trong giai đoạn này.

Antei có chiều dài 57,9 m, chiều rộng 64,4m, chiều cao 12,53 m với trọng lượng rỗng 114 tấn và trọng lượng cất cánh tối đa lên đến 250 tấn. Được trang bị 4 động cơ, máy bay có thể bay với vận tốc tối đa 740 km, tầm bay 5.000 m và trần bay lên đến 8.000 m.

Máy bay được thiết kế để vận chuyển hàng hóa nặng, bao gồm xe cộ và thiết bị quân sự trên những chặng đường dài hoặc 290 binh sĩ được trang bị vũ khí đầy đủ.

Quỳnh Như
Tass
#Nga #An-22 #tai nạn #phi hành đoàn #Ivanovo #máy bay quân sự #tai nạn hàng không #máy bay vận tải

Xem thêm

Cùng chuyên mục