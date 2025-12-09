Nga: Rơi máy bay vận tải An-22, chưa rõ số phận của phi hành đoàn

TPO - Một máy bay vận tải quân sự An-22 của Nga đã rơi ở vùng Ivanovo khi đang thực hiện chuyến bay thử nghiệm. Chưa có báo cáo về thương vong.

Theo hãng thông tấn Tass, ngày 9/12, một máy bay vận tải quân sự hạng nặng An-22 của Nga đã bị rơi ở quận Furmanovsky, vùng Ivanovo khi đang thực hiện chuyến bay thử nghiệm sau khi hoàn tất quá trình sửa chữa.

"Trong chuyến bay thử nghiệm sau khi sửa chữa, một máy bay vận tải quân sự An-22 đã bị rơi. Máy bay rơi xuống khu vực không có người", theo Tass.

Các dịch vụ khẩn cấp đã được triển khai đến hiện trường, hoạt động cứu hộ và cứu nạn đang được tiến hành. Một Ủy ban hàng không Nga cũng đã có mặt để điều tra nguyên nhân của vụ tai nạn.

Báo cáo ban đầu cho biết, vào thời điểm xảy ra tai nạn chiếc máy bay được cho là chở bảy thành viên phi hành đoàn. Tình trạng của họ vẫn đang được xác định.

An-22 Antei là máy bay vận tải cánh quạt được Cục thiết kế Antonov phát triển vào 1965. Việc sản xuất hàng loạt An-22 được thực hiện tại Nhà máy máy bay Tashkent. Những chiếc Antei đầu tiên bắt đầu được đưa vào biên chế Không quân Liên Xô vào tháng 1/1969, việc sản xuất máy bay tiếp tục cho đến tháng 1/1976. Tổng cộng, 66 chiếc máy bay loại đã được sản xuất trong giai đoạn này.

Antei có chiều dài 57,9 m, chiều rộng 64,4m, chiều cao 12,53 m với trọng lượng rỗng 114 tấn và trọng lượng cất cánh tối đa lên đến 250 tấn. Được trang bị 4 động cơ, máy bay có thể bay với vận tốc tối đa 740 km, tầm bay 5.000 m và trần bay lên đến 8.000 m.

Máy bay được thiết kế để vận chuyển hàng hóa nặng, bao gồm xe cộ và thiết bị quân sự trên những chặng đường dài hoặc 290 binh sĩ được trang bị vũ khí đầy đủ.