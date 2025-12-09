Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Người lính

Google News

Hé lộ quốc gia châu Âu đầu tiên tích hợp vũ khí laser cho tàu chiến

Quỳnh Như

TPO - Anh sắp trở thành quốc gia châu Âu đầu tiên triển khai vũ khí laser chiến đấu trên tàu, khi Hải quân Hoàng gia Anh chuẩn bị tích hợp hệ thống vũ khí năng lượng cao DragonFire lên các tàu khu trục Type 45 vào năm 2027.

Army Recognition ngày 7/12 đưa tin, Anh đã xác nhận kế hoạch trang bị hệ thống vũ khí laser năng lượng cao DragonFire cho tàu khu trục Type 45 vào năm 2027, đánh dấu bước chuyển quan trọng từ giai đoạn thử nghiệm công nghệ sang tích hợp tác chiến thực tế. Điều này sẽ đưa Anh trở thành quốc gia châu Âu đầu tiên đưa vũ khí laser hải quân năng lượng cao vào biên chế.

Các quan chức quốc phòng Anh cho biết DragonFire đang được coi là một năng lực then chốt trong hệ thống phòng thủ tương lai, nhằm đối phó hiệu quả với các mối đe dọa trên không giá rẻ như máy bay không người lái (UAV).

aabb8ece-8932-4a91-9b25-a2ddfac09fb9.jpg

Army Recognition nhận định, quyết định triển khai DragonFire phản ánh sự thay đổi cả về công nghệ lẫn kinh tế trong tác chiến hải quân hiện đại trước làn sóng gia tăng các cuộc tấn công bằng UAV chi phí thấp, và việc phụ thuộc hoàn toàn vào tên lửa phòng không với giá hàng trăm nghìn USD cho mỗi lần đánh chặn ngày càng trở nên kém hiệu quả.

Chương trình DragonFire do MBDA UK phối hợp cùng QinetiQ và Leonardo phát triển. Các cuộc thử nghiệm gần đây đã chứng minh hệ thống có khả năng theo dõi chính xác và tiêu diệt các mục tiêu nhỏ trên không ở tầm chiến thuật. Hải quân Hoàng gia Anh kỳ vọng quá trình tích hợp sẽ được đẩy nhanh sau khi hoàn tất nâng cấp hệ thống cấp điện và làm mát trên tàu Type 45.

Nếu được triển khai đúng tiến độ, DragonFire sẽ trở thành hệ thống laser hải quân năng lượng cao đầu tiên hoạt động thực tế tại châu Âu, giúp Anh vượt lên trước nhiều đối tác châu lục vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm công nghệ.

Mặc dù DragonFire vẫn chưa được tối ưu hóa để phá huỷ tên lửa chống hạm tốc độ cao, nhưng các kỹ sư cho biết công suất hệ thống có thể tiếp tục được nâng cấp trong tương lai, đi kèm với khả năng tích hợp sâu hơn với radar để mở rộng phạm vi tác chiến.

Đáng chú ý, yếu tố tạo nên đột phá lớn nhất của DragonFire chính là chi phí vận hành. Mỗi phát bắn laser ước tính chỉ khoảng 10 bảng Anh, thấp hơn rất nhiều so với chi phí của các loại tên lửa đánh chặn truyền thống.

Quỳnh Như
#Anh #vũ khí laser #tàu chiến #DragonFire #hải quân #Type 45 #phòng thủ

