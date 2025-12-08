Ukraine trang bị tên lửa đất đối không cho xuồng tự sát Magura V7

TPO - Ukraine tiếp tục nâng cấp xuồng không người lái Magura V7 khi tích hợp tên lửa không đối không Sidewinder do Mỹ sản xuất, mở ra bước tiến mới trong hoạt động tác chiến ở khu vực Biển Đen.

Trong cuộc phỏng vấn với hãng tin Associated Press (AP), đại diện đơn vị vận hành các hệ thống không người lái trên biển của Ukraine cho biết, những cuộc tấn công bằng xuồng không người lái đã buộc Nga phải điều chỉnh chiến thuật, qua đó làm giảm đáng kể các cuộc tấn công quy mô lớn trên Biển Đen so với giai đoạn đầu xung đột.

Trong một diễn biến mới đây, phía Ukraine đã trình làng xuồng không người lái Magura V7 được trang bị tên lửa không đối không AIM-9 Sidewinder do Mỹ sản xuất và đã qua cải tiến. Trước đó, vào tháng 5, cơ quan tình báo Ukraine thông báo một xuồng Magura đã bắn hạ thành công một máy bay chiến đấu của Nga - sự kiện được đánh giá là "bước đột phá" trong tác chiến hải quân hiện đại.

Xuồng tự sát Magura V7 trang bị tên lửa đất đối không AIM-9 Sidewinder.

Theo quan chức này, giai đoạn phát triển tiếp theo của hệ thống không người lái Ukraine sẽ tập trung vào việc tích hợp sâu hơn trí tuệ nhân tạo (AI). Các thuật toán sẽ tận dụng kho dữ liệu lớn từ video và hệ thống cảm biến ngày càng đa dạng nhằm nâng cao khả năng nhận dạng, khóa mục tiêu và giảm tải cho người điều khiển.

"Hiện nay, việc tìm kiếm mục tiêu là quá trình kết hợp giữa con người và AI... Trong tương lai, sau khi được triển khai, phương tiện không người lái có thể tự động tìm kiếm mục tiêu, phân biệt tàu dân sự với tàu quân sự và đưa ra nhiều quyết định độc lập hơn", ông nói.

Magura V7 có chiều dài khoảng 8 mét trong khi V5 có chiều dài 5,5 mét. V7 được trang bị ăng-ten liên lạc và cảm biến dẫn đường tiên tiến cho phép duy trì khả năng kiểm soát ở khoảng cách xa.

Trong khi đó, AIM-9 Sidewinder là tên lửa tầm ngắn của Mỹ được đưa vào sử dụng từ giữa những năm 1950. AIM-9 Sidewinder vẫn đang được sản xuất và đã trải qua nhiều lần nâng cấp. Hầu hết các biến thể AIM-9 đều sử dụng hệ thống dẫn đường hồng ngoại.