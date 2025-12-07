Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Người lính

Google News

Nhật Bản tố tiêm kích Trung Quốc có hành động nguy hiểm

Bình Giang

TPO - Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản lên án hành động “nguy hiểm” của các tiêm kích Trung Quốc khi chiếu radar điều khiển hoả lực vào máy bay Nhật Bản trên vùng biển quốc tế, ở khu vực quần đảo Okinawa.

screen-shot-2025-12-07-at-82549-am.png
Một tiêm kích xuất phát từ tàu sân bay Liêu Ninh của Trung Quốc trên vùng biển Tây Thái Bình Dương. (Ảnh: Global Times)

Hai vụ việc như vậy đã xảy ra ở khu vực quần đảo của Nhật Bản ngày 6/12. Okinawa nằm gần khu vực tranh chấp mà cả Bắc Kinh và Tokyo đều tuyên bố chủ quyền.

“Việc chĩa radar như vậy đã vượt quá mức cần thiết vì an toàn của máy bay”, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Shinjiro Koizumi viết trong bài đăng trên mạng xã hội X. Ông cho biết Nhật Bản đã gửi công hàm phản đối tới Trung Quốc về sự việc “đáng tiếc” này.

Sự việc này càng khiến quan hệ giữa hai cường quốc láng giềng Đông Bắc Á thêm căng thẳng. Quan hệ song phương vốn đã lao dốc từ khi Thủ tướng Sanae Takaichi cảnh báo Nhật Bản có thể đáp trả bất kỳ hành động quân sự nào của Trung Quốc nhằm vào Đài Loan (Trung Quốc) nếu điều đó cũng đe dọa an ninh của Nhật Bản.

Đài Loan chỉ cách đảo Yonaguni – cực tây của Nhật Bản – khoảng 110 km.

Nhật Bản là nơi Mỹ duy trì lực lượng đồn trú lớn nhất ở nước ngoài, với các tàu chiến, máy bay và binh lính, trong đó có hàng nghìn lính thủy đánh bộ Mỹ đóng quân tại Okinawa.

Bộ Ngoại giao Mỹ chưa đưa ra bình luận.

Các máy bay J-15 của Trung Quốc liên quan đến hai sự cố ngày 6/12 được phóng đi từ tàu sân bay Liêu Ninh. Phía Nhật Bản cho biết, tàu này đang di chuyển ở khu vực phía nam quần đảo Okinawa cùng 3 tàu khu trục tên lửa.

Ngày 4/12, Trung Quốc đã triển khai số lượng kỷ lục tàu hải quân và hải cảnh trên khắp vùng biển Đông Á, có thời điểm lên tới hơn 100 chiếc, Reuters dẫn nguồn tin và các báo cáo tình báo cho biết.

Đài Bắc gọi đây là mối đe dọa đối với khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương. Nhật Bản cho biết họ đang theo dõi sát hoạt động của Trung Quốc.

Bình Giang
Reuters
#Radar #Tiêm kích Trung Quốc #J-15 #Tàu sân bay Liêu Ninh #Căng thẳng Trung - Nhật #Đài Loan

Xem thêm

Cùng chuyên mục