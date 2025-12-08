Nhiều UAV lạ xâm nhập không phận, Đức khẩn trương triển khai kế hoạch phòng thủ

TPO - Đức đang tăng cường các biện pháp phòng thủ chống máy bay không người lái (UAV) tại nhiều sân bay sau hàng loạt vụ xâm nhập gây gián đoạn hoạt động hàng không và làm dấy lên lo ngại nghiêm trọng về an ninh quốc gia, Bloomberg đưa tin.

Theo Bloomberg, Bộ Nội vụ Đức đã thành lập một đơn vị chống máy bay không người lái chuyên dụng, đồng thời công bố xây dựng Trung tâm phòng thủ máy bay không người lái chung nhằm tăng cường phối hợp giữa cảnh sát liên bang, chính quyền các bang và lực lượng vũ trang Bundeswehr. Các hệ thống phát hiện UAV mới cũng đang được đẩy nhanh việc triển khai tại những sân bay trọng yếu.

Động thái này diễn trong bối cảnh số vụ phát hiện UAV gần các trung tâm hàng không của Đức gia tăng mạnh. Tính đến cuối tháng 10, hơn 190 vụ việc đã được ghi nhận, đưa năm 2025 trở thành năm có số vụ xâm nhập UAV cao kỷ lục.

Sự cố gián đoạn mới nhất xảy ra vào dịp lễ Halloween, khi sân bay Berlin Brandenburg buộc phải tạm thời đóng cửa sau khi có báo cáo phát hiện máy bay không người lái. Nhiều chuyến bay đến phải hủy hoặc chuyển hướng, khiến hàng trăm hành khách bị mắc kẹt trong nhiều giờ. Trước đó, các vụ việc tương tự hồi đầu tháng 10 cũng đã gây gián đoạn các chuyến bay tại sân bay Munich, ảnh hưởng đến hơn 6.000 hành khách.

Giới chức Đức cho biết các vụ xâm nhập gần đây có tính chất khác biệt so với những trường hợp trước vốn được cho là do người chơi UAV bất cẩn. Nhiều UAV được xác định là loại chuyên nghiệp, có tầm bay xa và khả năng kỹ thuật tiên tiến. Không chỉ Đức, các sân bay tại Brussels, Copenhagen và Oslo cũng đã phải đóng cửa trong những tháng gần đây, cho thấy một mô hình đáng lo ngại đang xuất hiện trên toàn châu Âu.

Dù chưa ghi nhận vụ UAV nào va chạm với máy bay tại Đức, song rủi ro về kinh tế và an ninh đang ngày càng gia tăng. Theo ước tính, chỉ cần một sân bay lớn ở châu Âu đóng cửa trong 30 phút cũng có thể gây thiệt hại hơn 500.000 USD.