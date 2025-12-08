Gấu trúc đầu tiên ra đời ở Indonesia

TPO - Một vườn thú trên đảo Java của Indonesia vừa công bố bức ảnh của chú gấu trúc đầu tiên ra đời ở quốc gia này.

Gấu trúc Satrio Wiratama, biệt danh là Rio

Gấu mẹ Hu Chun, 15 tuổi, sinh con vào ngày 27/11 tại vườn thú ở Cisarua thuộc tỉnh Tây Java. Gấu trúc con được đặt tên là Satrio Wiratama, biệt danh là Rio.

Trong thông cáo ngày 7/12, vườn thú cho biết cái tên này tượng trưng cho niềm hy vọng, sự kiên cường và cam kết chung của Indonesia và Trung Quốc trong việc bảo vệ các loài động vật đang nguy cấp.

“Ca sinh là kết quả của chương trình hợp tác quốc tế dài hạn trong suốt 1 thập kỷ, kể từ khi hai gấu trúc Hu Chun và Cai Tao được đưa đến Indonesia năm 2017, trong khuôn khổ chương trình hợp tác bảo tồn 10 năm với Trung Quốc”, thông cáo nêu rõ.

Rio đang được đội ngũ của vườn thú theo dõi 24/7. Nó thể hiện những dấu hiệu phát triển khỏe mạnh như tiếng kêu mạnh, bú mẹ tốt và tăng cân đều đặn. Trong vòng 1-2 tháng tới, chú gấu trúc dự kiến sẽ phát triển khả năng tự điều chỉnh thân nhiệt, mọc lông, mở mắt và bắt đầu vận động sơ khai.

“Ở giai đoạn đầu này, công chúng chưa được tiếp cận gấu trúc con. Vườn thú Taman Safari sẽ tiếp tục ưu tiên sức khỏe và chăm sóc của mẹ và con, đồng thời mong muốn công chúng cầu nguyện cho sự phát triển của gấu trúc con để bé luôn khỏe mạnh và an toàn trong giai đoạn đầu đời”, tuyên bố cho biết.

Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto đã công bố tên của gấu trúc con hôm 4/12 và trình chiếu hình ảnh của nó khi ông gặp Chủ tịch Chính hiệp Trung Quốc Vương Hỗ Ninh.

Cặp gấu trúc Cai Tao và Hu Chun được đưa đến Indonesia từ năm 2017, hiện sống trong một “cung điện thu nhỏ” được xây dựng riêng cho chúng tại vườn thú Taman Safari, nằm cách Jakarta khoảng 70 km.

Gấu trúc được coi là linh vật quốc gia của Trung Quốc, và chương trình cho các quốc gia khác mượn gấu trúc trở thành công cụ ngoại giao mềm của Bắc Kinh.

Gấu trúc rất khó sinh sản, vì vậy mỗi ca sinh đều đặc biệt. Hiện còn chưa đến 1.900 cá thể gấu trúc sống trong môi trường hoang dã tự nhiên ở các tỉnh Tứ Xuyên, Thiểm Tây và Cam Túc của Trung Quốc.

Thời gian mang thai của gấu trúc ngắn (95-160 ngày), gấu trúc con khi sinh ra rất nhỏ, chỉ nặng vài lạng. Gấu trúc sơ sinh có màu hồng, không có lông và không mở mắt trong nhiều tuần.