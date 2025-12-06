Đề án 1 tỷ cây xanh bùng nổ: 429.000 ha rừng mới, xã hội hóa gần 7.100 tỷ đồng

TPO - Với hơn 1,4 tỷ cây được trồng, hàng trăm nghìn hecta rừng mới và nhiều mô hình sáng tạo, chương trình trồng cây của Việt Nam được WWF đánh giá là một trong những thành công hiếm có trên thế giới.

Ngày 5/12, tại Đà Nẵng, Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Đề án trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021 - 2025.

Trồng hơn 400.000 ha rừng

Theo Bộ NN&MT, hằng năm, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (trước đây) đều ban hành Chỉ thị về tổ chức phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” nhân dịp đầu Xuân; tham mưu Thủ tướng Chính phủ ban hành các Chỉ thị về tổ chức phong trào “Tết trồng cây” và tăng cường công tác bảo vệ, phát triển rừng. Đồng thời đôn đốc, chỉ đạo gửi các bộ ngành, địa phương nhằm đẩy mạnh tiến độ, kế hoạch trồng rừng, trồng cây phân tán, phát động thi đua…

Người tham gia trồng cây ven biển Đà Nẵng vào tháng 2/2025. Ảnh: D.Q.

Nhiều địa phương, đơn vị, tổ chức, cá nhân đã tham gia nhiệt tình cùng cách làm hay, sáng tạo.

Sau 5 năm thực hiện Đề án, cả nước đã trồng được trên 1,4 tỷ cây xanh, vượt 43,9% so với mục tiêu, nhiệm vụ của đề án. Trong đó trồng 573,9 triệu cây xanh phân tán (gồm cây xanh đô thị 87,5 triệu cây; cây xanh trồng phân tán nông thôn 486,4 triệu cây); trồng cây xanh trong rừng tập trung 865,2 triệu cây, tương đương với 429.125 ha rừng (gồm 36.745 ha rừng phòng hộ, đặc dụng và 392.380 ha trồng mới rừng sản xuất).

Một số địa phương trồng cây xanh đạt kết quả cao như: Phú Thọ (177,9 triệu cây); Lào Cai (108,8 triệu cây); An Giang (98,5 triệu cây), Lạng Sơn (96,3 triệu cây); Lâm Đồng (80,6 triệu cây); Tây Ninh (67,8 triệu cây); Quảng Ngãi (67,2 triệu cây) Gia Lai (65,7 triệu cây); Nghệ An (54,2 triệu cây); Đà Nẵng (53,5 triệu cây)…

Đa dạng loại cây

Ngoài các loài cây bản địa, cây quý hiếm trồng trong các khu rừng đặc dụng, nhiều cây thân gỗ, cây lâu năm được các địa phương lựa chọn trồng rừng phòng hộ nhằm phát huy tác dụng phòng hộ đầu nguồn, bảo vệ đất, giữ nước, chống sa mạc hóa, bảo vệ môi trường sinh thái. Đồng thời trồng rừng sản xuất cung cấp gỗ lớn, cây ăn quả, cây lâm sản ngoài gỗ đa tác dụng và các loài cây xanh đô thị trồng trên vỉa hè đường phố, công viên.

Các địa phương cũng trồng cây trong khuôn viên các trụ sở, khu công nghiệp, khu chế xuất, vườn nhà, công trình công cộng... tạo cảnh quan đẹp, bóng mát phục vụ vui chơi, giải trí và bảo vệ môi trường.

Phong trào trồng cây, trồng rừng đã trở thành nét đẹp văn hóa truyền thống.

Tổng số nguồn vốn thực hiện Đề án trong giai đoạn 2021 - 2025 là 15.291 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách nhà nước 3.174,5 tỷ đồng (chiếm 20,8%), vốn ODA 350,3 tỷ đồng (chiếm 2,3%), các nguồn vốn khác 4.755,1 tỷ đồng. Riêng vốn huy động từ xã hội hóa hơn 7.011,1 tỷ đồng (chiếm tới 45,9%).

Ông Triệu Văn Lực, Phó Cục trưởng Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm đánh giá phong trào trồng cây, trồng rừng đã trở thành nét đẹp văn hóa truyền thống của nhân dân ta, giúp duy trì tỷ lệ che phủ rừng ổn định ở khoảng 42%.

”Các địa phương, cơ quan, đơn vị cần tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, duy trì và tổ chức thực hiện tốt phong trào trồng cây làm theo lời Bác. Kêu gọi các tổ chức, cá nhân trên cả nước tiếp tục cùng chung tay, góp sức trồng cây, trồng rừng, bảo vệ rừng, cây xanh. Đặc biệt là trồng rừng gỗ lớn, cây bản địa có giá trị cao, nâng cao giá trị rừng trồng Đồng thời phát huy hiệu quả bảo vệ môi trường sinh thái, lưu giữ hấp thụ các bon rừng, giảm phát thải khí nhà kính”, ông nhấn mạnh.