Trực tiếp trao giải VinFuture 2025: Vinh danh những công trình khoa học làm thay đổi thế giới

TPO - Các chủ nhân của giải thưởng triệu đô được xướng tên trong khoảnh khắc được giới khoa học toàn cầu dõi theo. Giải thưởng Chính VinFuture trị giá 3 triệu USD và ba Giải Đặc biệt dành cho nhà khoa học nữ, nhà khoa học đến từ các nước đang phát triển và nhà khoa học nghiên cứu các lĩnh vực mới, mỗi giải trị giá 500.000 USD.

Mùa giải năm nay, VinFuture ghi nhận hơn 1.700 hồ sơ từ hơn 70 quốc gia và vùng lãnh thổ - gấp 2,8 lần mùa 1 - cho thấy uy tín và sức lan tỏa ngày càng mạnh mẽ của giải thưởng sau nửa thập kỷ phát triển.

Những công trình được vinh danh là kết tinh của tư duy tiên phong, của những nỗ lực bền bỉ vượt lên thách thức và của khát vọng dùng khoa học để phụng sự cuộc sống.

Ra đời năm 2020 với sứ mệnh thúc đẩy khoa học phụng sự nhân loại, chỉ sau 5 năm, VinFuture đã trở thành điểm đến uy tín của cộng đồng khoa học thế giới, quy tụ nhiều chủ nhân Nobel và các giải thưởng danh giá khác, đồng thời kết nối giới nghiên cứu đi tìm lời giải cho những câu hỏi cấp thiết nhất của thời đại.

Đáng chú ý, sau 4 mùa giải đầu tiên, đã có 4 nhóm nhà khoa học sau khi được vinh danh trên sân khấu VinFuture tiếp tục được xướng tên ở giải Nobel. Đây được xem là minh chứng cho tầm nhìn vượt trội của giải thưởng quốc tế đầu tiên do người Việt sáng lập, đồng thời, phản ánh sự ghi nhận xứng đáng đối với những nghiên cứu có ảnh hưởng sâu rộng đến nhân loại.

Ở mùa giải thứ 5, thông điệp "Cùng vươn mình - Cùng thịnh vượng" của VinFuture khẳng định niềm tin rằng sự phát triển bền vững của hành tinh chỉ có thể đạt được khi tri thức được sẻ chia, khoa học công nghệ trở thành chất xúc tác giúp các quốc gia cùng nhau tiến bộ.

Bên cạnh các ngôi sao khoa học, sự kiện mang đến những khoảnh khắc thăng hoa đầy cảm xúc, nơi tinh hoa văn hóa Việt Nam hòa quyện cùng những màn trình diễn nghệ thuật đỉnh cao.

Đặc biệt, sự xuất hiện của danh ca nổi tiếng thế giới Alicia Keys, người từng đoạt 17 Giải Grammy danh giá, mang đến điểm nhấn rực rỡ và giàu cảm xúc cho Lễ trao giải VinFuture 2025.