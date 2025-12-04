Năm 2050 có 1 tỉ robot chung sống với con người

TPO - Các chuyên gia dự báo, đến năm 2050 có 1 tỉ robot chung sống với con người. Robot được kỳ vọng sẽ ngày càng thông minh, khéo léo, làm được nhiều việc tỉ mỉ hỗ trợ cuộc sống con người. Điều này cũng đe dọa nhiều người có thể bị mất việc.

GS Tan Yap Peng Hiệu trưởng Trường Đại học VinUni dự báo, đến năm 2050 sẽ có 1 tỉ robot sống chung với con người. Robot hiện được lập trình để giải quyết một nhiệm vụ cụ thể nhưng trong tương lai kỳ vọng sẽ làm được nhiều việc, với mức độ hoàn chỉnh hơn.

Theo GS Tan Yap Peng, Amazon hiện đã sử dụng 1 triệu robot khác nhau để làm những việc như nhấc kiện hàng, vận chuyển, dỡ hàng hóa… Nhiều robot đã có hình dạng rất giống hình người. Con người cần nỗ lực rất nhiều để tinh chỉnh robot để nó có thể thực hiện những nhiệm vụ khó khăn hơn như: gấp quần áo, lau bàn, giặt quần áo. Ông cho rằng, có thể huấn luyện robot thông minh hơn và có được các kỹ năng khéo léo như con người.

Mục tiêu tương lai làm sao để robot phục vụ con người tốt hơn đồng thời phải tiết kiệm năng lượng, có thời gian phục vụ dài hơn, dễ bảo trì, xây dựng được khả năng tự chẩn đoán trục trặc và tự xử lý. Với những công dụng hữu ích của robot, GS cũng cảnh báo, tương lai sẽ làm biến đổi nhiều ngành nghề.

GS Ho - Young Kim đến từ Đại học Quốc gia Seoul (Hàn Quốc) chia sẻ về quá trình nghiên cứu robot với vật liệu mềm. Theo GS, robot được lập trình và vận hành trơn tru, hiệu quả với các vật liệu cứng nhưng lại gặp khó khăn với vật liệu mềm.

Trong cuộc sống, vật liệu mềm rất thông dụng từ túi ni lông, sợi dây, quần áo, sợi vải…. cần phải xử lý.

GS Ho - Young Kim đến từ Đại học Quốc gia Seoul (Hàn Quốc) minh họa gấp quần áo là việc rất khó khăn đối với robot.

Ông ví dụ, đối với việc gấp quần áo, con người thao tác không cẩn thận cũng sẽ bị nhăn nhúm. Các bước lột áo, xếp tay áo một cách phẳng phiu đòi hỏi sự tỉ mỉ, khéo léo là quá khó đối với robot. GS đã thử nghiệm nhiều cách để tìm ra giải pháp. Xếp chồng vải mỏng lên nhau và yêu cầu robot nhặt từng miếng. Kết quả, có nhiều lần chúng không thể thực hiện hoặc thực hiện sai.

Chúng tôi đã cải tạo màng ở các ngón tay và tiếp tục thử nghiệm đối với các vật liệu mềm khác nhau với kỳ vọng khiến robot thông minh, khéo léo hơn. Nếu thành công, robot không chỉ làm việc nhà mà còn rất hữu ích trong ngành công nghiệp dệt may. Hiện nay, các công đoạn khó như dập nổi trên vải đang buộc phải làm thủ công nhưng chúng tôi tiếp tục thử nghiệm, huấn luyện để robot có thể xử lý được các vật liệu mềm không bị biến dạng, đảm bảo chất lượng sản phẩm.

Robot có cơ thịt nhân tạo như người

TS Nguyễn Trung Quân, Chủ tịch kiêm Giám đốc Khoa học của VinMotion cho rằng, khi xuất hiện robot xuất hiện, đi lại trong môi trường con người thì chúng ta sẽ bắt đầu quan tâm đến sự riêng tư. Cần vượt qua 3 rào cản gồm an toàn vật lý, an ninh dữ liệu và sự chấp nhận của xã hội. Chỉ khi con người cảm thấy an toàn khi đứng cạnh thì robot mới có thể vận hành tự nhiên trong đời sống.

Các chuyên gia cũng đặt ra vấn đề tương lai sẽ khiến robot phục vụ cuộc sống con người tốt hơn với chi phí rẻ hơn. Bên cạnh robot truyền thống, xu hướng tiếp theo sẽ là thế hệ robot mới sử dụng vật liệu mềm và AI Vật lý. Robot sẽ làm được những việc tỉ mỉ từ chăm sóc bệnh nhân, người già, trẻ nhỏ, làm việc nhà… Điều này sẽ đe dọa tình trạng nhiều công việc sẽ biến mất và cũng hình thành nhiều công việc mới.

Các chuyên gia, nhà khoa học cũng đặt ra viễn cảnh, tương lai hoàn toàn có thể tạo ra những robot có cơ thịt nhân tạo gần giống như con người. Chúng ta theo đuổi sự phát triển của công nghệ và đến một thời điểm nào đó sẽ đạt đến độ cao đó. Tuy nhiên, việc này rất thách thức, cần nhiều thời gian và cả sự nỗ lực để tạo ra cơ giả từ thô sơ đến tinh chỉnh dần dần.

Chúng ta sẽ phải đi qua nhiều bước nghiên cứu, thử nghiệm, đào tạo, huấn luyện để robot biết cách sử dụng các cơ và đào tạo cho tế bào thần kinh có thể phản ứng một cách linh hoạt. Nhưng các diễn giả cũng cho rằng, robot dù có tạo được cơ thịt hay có hình dạng giống con người đến bao nhiêu thì robot vẫn không phải là con người thực. Nó vẫn cần phải lập trình để có hành vi nên kỳ vọng nó xử sự như con người vẫn là một hành trình rất dài.