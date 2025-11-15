Tiết kiệm chi phí sử dụng nước tốt với Máy lọc nước điện giải ROBOT ionPrince

Nếu như trước đây Máy lọc nước điện giải ion kiềm được xem là thiết bị cao cấp chỉ dành cho nhóm khách hàng có thu nhập cao, thì nay với sự xuất hiện của ROBOT ionPrince việc sở hữu nguồn nước ion kiềm giàu Hydrogen đã trở nên dễ dàng và kinh tế hơn bao giờ hết.

Đầu tư hợp lý, xứng đáng cho nguồn nước tốt

Chất lượng cuộc sống một phần được quyết định bởi nguồn nước đang dùng. Việc đầu tư cho một nguồn nước tốt, an toàn và có nhiều lợi cho cơ thể đã trở thành ưu tiên hàng đầu. Thay vì lựa chọn những giải pháp tốn kém, người dùng Việt hiện nay ưa chuộng Máy lọc nước điện giải ion kiềm ROBOT ionPrince, thiết bị không chỉ mang lại nguồn nước tốt, mà còn giúp tối ưu chi phí đầu tư và sử dụng hiệu quả lâu dài.

Với mức giá hợp lý chỉ khoảng 15 triệu, Máy lọc nước điện giải ion kiềm ROBOT ionPrince đã mang đến cho người dùng trải nghiệm nước tốt đạt chứng nhận Thiết bị Y tế & An toàn điện châu Âu CE , được các nước phát triển áp dụng trong lĩnh vực y tế và gia dụng. Điểm nổi bật của dòng máy này nằm ở khả năng tạo ra 7 - 12 loại nước điện giải với các mức pH khác nhau trong khoảng ~3.5 đến 11.0, phù hợp cho nhiều mục đích: uống trực tiếp, pha chế, nấu ăn, vệ sinh thực phẩm hay chăm sóc nhà cửa. Tất cả đều có thể thực hiện ngay tại nhà, chỉ với một chiếc Máy lọc nước điện giải ion kiềm ROBOT.

Nguyên lý hoạt động của Máy lọc nước điện giải ion kiềm ROBOT

Công nghệ điện phân tiên tiến tạo nên giá trị khác biệt

Trái tim của ROBOT ionPrince là bộ điện phân sản xuất tại Hàn Quốc với các tấm điện cực Titanium phủ Platinum, giúp tách nước thành các ion H⁺ và OH⁻, tạo ra nguồn nước ion kiềm có chỉ số ORP âm sâu, giàu Hydrogen tự nhiên. Đây chính là yếu tố giúp nước trở nên đặc biệt tốt, đồng thời mang đặc tính chống oxy hóa mạnh mẽ. Máy lọc nước điện giải ion kiềm ROBOT có chỉ số Hydrogen lý tưởng từ 300 -> 1900 ppb; ORP từ

-250 -> -1100 mV.

Một trong những yếu tố tạo nên đẳng cấp và sự khác biệt của Máy lọc nước điện giải ion kiềm ROBOT chính là công nghệ vi điều khiển RMC-LCD phát minh sáng chế của ROBOT, được xem như “bộ não điều khiển” cường độ điện phân và vận hành của máy.

Công nghệ RMC-LCD kết hợp với bộ nguồn SMPS công suất cao giúp điều chỉnh hoạt động điện phân hiệu quả, cho nguồn nước đầu ra ổn định và đạt chuẩn. Nhờ đó, tạo ra nhiều mức pH khác nhau dải rộng từ 3.5 đến 11.0 với 7 đến 12 loại nước phù hợp cho nhiều mục đích sử dụng từ uống trực tiếp, nấu ăn, đến rửa rau hay chăm sóc tóc, thú cưng...

Đặc biệt, công nghệ RMC-LCD giúp tự động làm sạch bộ điện phân, tránh hòa lẫn các loại nước điện giải với lần lấy trước, từ đó kéo dài tuổi thọ tấm điện cực. Công nghệ này không sử dụng hóa chất hay chất xúc tác để tăng hoặc giảm độ pH, mang đến sự an toàn cho người dùng. Các thông số vận hành của máy được hiển thị rõ ràng trên màn hình LCD, giúp dễ dàng theo dõi chất lượng nước, hiển thị loại nước được chọn, thông báo thay lõi lọc và các chế độ, công dụng,….

ROBOT ionPrince còn gây ấn tượng với thiết kế sang trọng, gọn gàng, phù hợp với không gian bếp hiện đại. Mỗi chi tiết đều được nghiên cứu tỉ mỉ để đảm bảo tính thẩm mỹ, độ bền và hiệu năng sử dụng tối ưu.

Tiết kiệm chi phí sử dụng, thân thiện với môi trường

Một trong những lợi thế khiến ROBOT ionPrince được nhiều gia đình lựa chọn chính là hiệu quả kinh tế lâu dài. Chỉ cần đầu tư một lần, người dùng có thể sử dụng nguồn nước tốt mỗi ngày với chi phí tốt hơn nhiều so với nước đóng chai hoặc các máy nhập khẩu có giá vài chục triệu đến hơn một trăm triệu đồng.

Không chỉ giúp tiết kiệm chi phí mua nước, việc sử dụng nước ion kiềm tại nhà còn giúp giảm thiểu rác thải nhựa, góp phần bảo vệ môi trường dù chỉ là một hành động nhỏ nhưng mang ý nghĩa lớn trong xu hướng sống xanh hiện nay.

Chứng nhận chất lượng quốc tế, khẳng định vị thế

Máy lọc nước điện giải ion kiềm do ROBOT sản xuất đã đạt chứng nhận tiêu chuẩn châu Âu (CE) về An toàn điện, được cấp giấy chứng nhận phù hợp với Quy định về thiết bị Y tế (MDR) 2017/745/EU và quy chuẩn quốc gia của Bộ Khoa Học & Công Nghệ, chứng nhận Công bố phát minh sáng chế quốc tế… Sản phẩm còn đạt chứng nhận “Sản phẩm – Dịch vụ Tiêu Biểu Thành phố Hồ Chí Minh” năm 2023, 2025.

Công ty ROBOT là thương hiệu Quốc Gia, được trao Đĩa Vàng Sáng Tạo Thế Giới, đồng thời xác lập Kỷ lục Châu Á và Thế Giới là "Nhà sản xuất Máy lọc nước ion kiềm tủ đứng đầu tiên trên thế giới tích hợp chức năng nóng lạnh thông minh, có 12 mức pH, cùng với Bộ vi điều khiển RMC - Màn hình LCD tùy chọn điều chỉnh cài đặt ngôn ngữ và giọng nói cảnh báo an toàn".

