Khoa học

Google News

Voi rừng áp sát khu dân cư, tấn công voi nhà ở Đắk Lắk

Huỳnh Thủy
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Hai cá thể voi rừng liên tục xuất hiện gần khu dân cư ở Đắk Lắk, thậm chí tấn công khiến voi nhà bị thương. Trung tâm bảo tồn voi phát cảnh báo và đề nghị người dân chủ động phòng tránh.

Ngày 4/12, ông Mai Đức Vĩnh - Giám đốc Trung tâm Bảo tồn voi, cứu hộ động vật hoang dã và quản lý bảo vệ rừng (gọi tắt Trung tâm Bảo tồn voi, thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk) cho biết, đang có hai cá thể voi rừng xuất hiện tại xã Buôn Đôn, tấn công voi nhà và phá hoại nhiều diện tích hoa màu của người dân.

Thời gian gần đây, Trung tâm Bảo tồn voi ghi nhận hai cá thể voi hoang dã thường xuyên xuất hiện, tìm kiếm thức ăn tại khu vực lâm phần Trạm Kiểm lâm số 6, số 12 (Vườn Quốc gia Yok Đôn) và các tiểu khu 439, 460, 462 do trung tâm quản lý.

Theo Trung tâm Bảo tồn voi, hai cá thể voi hoang dã đã gây thiệt hại tại buôn Ea Mar, làm hư khoảng 0,5 ha mì và phá hoại hàng rào của người dân.

Ngoài ra, voi hoang dã còn tấn công voi nhà Khăm Sinh của chủ voi Y Tép Bu Đăm, khiến con voi này bị thương ở phần đuôi.

tienphong.jpg
Diện tích cây mì của người dân bị voi rừng phá hoại.

Trung tâm nhận định nguy cơ xung đột giữa voi hoang dã với voi nhà và người dân đang ở mức cao, nhất là khi voi tiếp tục xuất hiện trong khu vực sản xuất nương rẫy.

Để đảm bảo an toàn, Trung tâm Bảo tồn voi khuyến cáo người dân vùng giáp ranh các tiểu khu 439, 460, 462 và khu vực Trạm Kiểm lâm 6, 12 cần hết sức cảnh giác khi đi lại, sản xuất. Người dân được khuyến nghị không ngủ đêm trong rừng, chòi rẫy và tránh đi câu cá ban đêm tại ao hồ, sông suối trong thời gian voi thường di chuyển kiếm ăn.

Đối với các chủ voi nhà, trung tâm yêu cầu quản lý chặt chẽ voi nuôi, hạn chế tối đa việc đưa voi vào khu vực rừng có voi hoang dã xuất hiện. Nếu đang thả voi trong vùng nguy cơ, cần tạm thời di chuyển voi đến nơi an toàn để tránh bị tấn công.

Riêng các doanh nghiệp hoạt động trong khu vực (Công ty Ánh Dương), cần theo dõi sát tình hình, thông báo kịp thời cho du khách và người lao động, đồng thời tạm ngừng tổ chức các hoạt động đưa khách vào rừng, sông suối tại những nơi voi rừng đang xuất hiện.

Trước đó, tháng 10/2025, trung tâm này cũng ban hành văn bản về việc tăng cường tuyên truyền bảo vệ voi và người, nhằm hạn chế xung đột voi - người tại xã Đắk Wil (Lâm Đồng). Động thái này được đưa ra sau khi đơn vị nhận thông tin về một người đàn ông tử vong trong rừng, gần hiện trường xuất hiện dấu chân nghi của voi rừng.

Huỳnh Thủy
#Đắk Lắk #voi rừng #xung đột #tấn công #voi nhà

