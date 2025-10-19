Người đàn ông chết trong rừng, cạnh dấu chân nghi là voi

TPO - Công an tỉnh Lâm Đồng đang điều tra vụ một người đàn ông tử vong bất thường trong rừng, xung quanh hiện trường xuất hiện nhiều dấu chân nghi của voi rừng.

Ngày 19/10, Công an tỉnh Lâm Đồng đang điều tra nguyên nhân vụ một người đàn ông được phát hiện tử vong bất thường trong rừng thuộc xã Đắk Wil.

Hiện trường nơi ông T. tử vong xuất hiện dấu chân nghi là của voi rừng.

Trước đó vào khoảng 13 giờ ngày 17/10, người thân báo tin ông M.V.T. (66 tuổi, trú xã Đắk Wil, tỉnh Lâm Đồng) mất tích khi vào rừng hái măng. Ngay sau đó, lực lượng Công an xã Đắk Wil cùng người dân đã tổ chức tìm kiếm.

Đến khoảng 9 giờ ngày 18/10, thi thể ông T. được phát hiện tại bìa rừng thuộc tiểu khu 854, xã Đăk Wil. Đáng chú ý, gần khu vực phát hiện thi thể có dấu chân nghi của voi rừng.