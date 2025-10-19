Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Người đàn ông chết trong rừng, cạnh dấu chân nghi là voi

Thái Lâm
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Công an tỉnh Lâm Đồng đang điều tra vụ một người đàn ông tử vong bất thường trong rừng, xung quanh hiện trường xuất hiện nhiều dấu chân nghi của voi rừng.

Ngày 19/10, Công an tỉnh Lâm Đồng đang điều tra nguyên nhân vụ một người đàn ông được phát hiện tử vong bất thường trong rừng thuộc xã Đắk Wil.

111402z7132202358656-bf4a4a12aca56b16c0bb7833c3fb3c6e-1112-5239.jpg
Hiện trường nơi ông T. tử vong xuất hiện dấu chân nghi là của voi rừng.

Trước đó vào khoảng 13 giờ ngày 17/10, người thân báo tin ông M.V.T. (66 tuổi, trú xã Đắk Wil, tỉnh Lâm Đồng) mất tích khi vào rừng hái măng. Ngay sau đó, lực lượng Công an xã Đắk Wil cùng người dân đã tổ chức tìm kiếm.

Đến khoảng 9 giờ ngày 18/10, thi thể ông T. được phát hiện tại bìa rừng thuộc tiểu khu 854, xã Đăk Wil. Đáng chú ý, gần khu vực phát hiện thi thể có dấu chân nghi của voi rừng.

Thái Lâm
#Lâm Đồng #tử vong #rừng Đắk Wil #voi rừng #điều tra #thi thể #Công an Lâm Đồng

Xem thêm

Cùng chuyên mục