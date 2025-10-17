Nam bảo vệ tử vong bất thường trong công ty

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Hương Chi
TPO - Nam bảo vệ chạy từ ngoài đường vào trong công ty rồi ngã gục xuống đất và tử vong sau đó. Nguyên nhân vụ việc đang được công an điều tra làm rõ.

Ngày 17/10, Công an TPHCM đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ một người tử vong trong công ty vừa xảy ra trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, đêm 16/10, người đàn ông tên N. (42 tuổi) làm bảo vệ một công ty trên đường Mỹ Phước Tân Vạn, thuộc phường Đông Hòa, TPHCM chạy từ bên ngoài vào trong công ty rồi ngã gục xuống đất.

Hiện trường nơi người đàn ông ngã gục tử vong

Một số người có mặt trong công ty thấy ông N. nằm bất động, miệng chảy máu nên gọi xe cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong ngay sau đó. Vụ việc được trình báo cơ quan công an.

Ngay sau khi nhận được tin báo từ người dân, Công an phường Đông Hòa cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM đến khám nghiệm hiện trường để điều tra làm rõ.

Sau khi hoàn tất công tác khám nghiệm tại hiện trường, thi thể nạn nhân được đưa về nhà xác để phục vụ điều tra và chờ làm thủ tục bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Hương Chi
#tử vong bất thường #công ty #bảo vệ #Mỹ Phước Tân Vạn #ngã gục #máu #phường Đông Hòa #TPHCM

