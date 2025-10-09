Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Người đàn ông tử vong bất thường sau cuộc nhậu cùng bạn trên thuyền

Thái Lâm
TPO - Thi thể một người đàn ông được phát hiện tại cảng cá La Gi, tỉnh Lâm Đồng sau khi rơi xuống biển, được cho là tử vong sau cuộc nhậu cùng bạn thuyền.

Ngày 9/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đang điều tra nguyên nhân tử vong có dấu hiệu bất thường của một người đàn ông tại khu vực cảng cá La Gi.

tu-vong-2.jpg
Thi thể ông P. được vớt đưa lên bờ vào tối 8/10.

Trước đó, tối 8/10, Công an phường Phước Hội, tỉnh Lâm Đồng nhận tin báo về việc một người đàn ông rơi xuống biển gần cảng cá La Gi, thuộc khu phố 11. Ngay sau đó, Công an phường Phước Hội cùng Bộ đội Biên phòng tỉnh Lâm Đồng và Đội Cảnh sát PCCC - CHCN khu vực VIII nhanh chóng có mặt tại hiện trường, triển khai tìm kiếm.

Sau hơn một giờ tìm kiếm, thi thể nạn nhân được tìm thấy và đưa lên bờ. Nạn nhân được xác định là ông H.T.P (53 tuổi, trú phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng), thuyền viên trên một tàu cá vừa cập cảng cá La Gi vào trưa 8/10.

Thông tin ban đầu, trước khi rơi xuống biển, ông P. cùng nhóm bạn thuyền viên tổ chức ăn nhậu trên tàu đang neo đậu tại cảng cá La Gi. Trong lúc uống rượu, giữa ông P. và một người trong nhóm đã xảy ra mâu thuẫn.

Thái Lâm
