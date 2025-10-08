Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Xe tải đâm liên hoàn trên cao tốc La Sơn - Túy Loan, một người tử vong

Ngọc Văn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Một vụ tai nạn giao thông liên hoàn xảy ra trên tuyến cao tốc La Sơn - Túy Loan qua TP Huế khiến một phụ xe tử vong tại chỗ, nhiều phương tiện bị hư hỏng nặng.

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra vào tối 7/10, tại vị trí Km7 tuyến cao tốc La Sơn - Túy Loan đoạn qua xã Hưng Lộc (TP Huế).

Thời điểm trên, tài xế Phạm Hoàng V. (42 tuổi, ở tỉnh Gia Lai) điều khiển ô tô tải mang BKS 50H-543. Trên xe có phụ xe là Nguyễn Tấn T. (33 tuổi, ngụ tỉnh Bình Định), lưu thông theo hướng Đà Nẵng - Huế.

hien-truong-tngtb.jpg
Hiện trường﻿ vụ tai nạn giao thông. Ảnh: CTV.

Khi đến vị trí Km7 cao tốc La Sơn - Túy Loan, xe tải 50H-543 bất ngờ tông mạnh vào đuôi ô tô đầu kéo 77H-045 kéo theo rơ-moóc 88R-013 do tài xế Nguyễn Ngọc N. (38 tuổi, ở tỉnh Vĩnh Phúc) điều khiển, chạy cùng chiều phía trước.

Sau cú va chạm, xe tải tiếp tục đâm vào ô tô con biển số 92A-098 do Trần Công T. (46 tuổi, trú tại TP Đà Nẵng) điều khiển, trên xe chở theo 3 người nước ngoài.

Vụ tai nạn khiến phụ xe tải Nguyễn Tấn T. tử vong tại chỗ. Tại hiện trường, hai ô tô bị hư hỏng nặng, 3 người nước ngoài bị xây xát nhẹ.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng TP Huế nhanh chóng có mặt tại hiện trường để phân luồng giao thông, khám nghiệm và điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Ngọc Văn
#cao tốc La Sơn - Túy Loan #tai nạn #giao thông #liên hoàn #xe tải #xã Hưng Lộc #TP Huế #tài xế #phụ xe #tử vong #người nước ngoài #hiện trường

Xem thêm

Cùng chuyên mục