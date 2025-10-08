Xe tải đâm liên hoàn trên cao tốc La Sơn - Túy Loan, một người tử vong

TPO - Một vụ tai nạn giao thông liên hoàn xảy ra trên tuyến cao tốc La Sơn - Túy Loan qua TP Huế khiến một phụ xe tử vong tại chỗ, nhiều phương tiện bị hư hỏng nặng.

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra vào tối 7/10, tại vị trí Km7 tuyến cao tốc La Sơn - Túy Loan đoạn qua xã Hưng Lộc (TP Huế).

Thời điểm trên, tài xế Phạm Hoàng V. (42 tuổi, ở tỉnh Gia Lai) điều khiển ô tô tải mang BKS 50H-543. Trên xe có phụ xe là Nguyễn Tấn T. (33 tuổi, ngụ tỉnh Bình Định), lưu thông theo hướng Đà Nẵng - Huế.

Hiện trường﻿ vụ tai nạn giao thông. Ảnh: CTV.

Khi đến vị trí Km7 cao tốc La Sơn - Túy Loan, xe tải 50H-543 bất ngờ tông mạnh vào đuôi ô tô đầu kéo 77H-045 kéo theo rơ-moóc 88R-013 do tài xế Nguyễn Ngọc N. (38 tuổi, ở tỉnh Vĩnh Phúc) điều khiển, chạy cùng chiều phía trước.

Sau cú va chạm, xe tải tiếp tục đâm vào ô tô con biển số 92A-098 do Trần Công T. (46 tuổi, trú tại TP Đà Nẵng) điều khiển, trên xe chở theo 3 người nước ngoài.

Vụ tai nạn khiến phụ xe tải Nguyễn Tấn T. tử vong tại chỗ. Tại hiện trường, hai ô tô bị hư hỏng nặng, 3 người nước ngoài bị xây xát nhẹ.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng TP Huế nhanh chóng có mặt tại hiện trường để phân luồng giao thông, khám nghiệm và điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.