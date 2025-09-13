Cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận kẹt nghiêm trọng sau tai nạn

Theo đó, vụ tai nạn xảy ra vào trưa 13/9, trên cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận hướng đi từ miền Tây đi TPHCM, đoạn qua xã Hội Cư, tỉnh Đồng Tháp.

Thời điểm trên, hai xe tải đi cùng chiều đã va chạm với nhau, xe sau đâm dính chặt vào đuôi xe trước. May mắn vụ tai nạn không gây thiệt hại về người.

Hiện trường vụ tai nạn.

Tại hiện trường cả 2 xe tải bị hư hỏng nằm trên làn sát dải phân cách, khiến đoạn cao tốc phía sau ùn tắc kéo dài.

Xe ùn ứ kéo dài trên cao tốc Trung Lương -Mỹ Thuận sau tai nạn.

Để giảm ùn tắc, lực lượng chức năng đã điều tiết phương tiện xuống các nút giao ra quốc lộ 1A để tiếp tục hành trình.