Tai nạn ở cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ: 1 nạn nhân nguy kịch xin về, 2 người chuyển tuyến

TPO - Ngày 16/9, Bệnh viện Đa khoa Hà Nam cho biết, liên quan đến vụ tai nạn giao thông trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ xảy ra sáng 15/9, trong số 18 nạn nhân nhập viện, có 1 trường hợp nặng xin về, 2 trường hợp xin chuyển tuyến trên, những người còn lại đã được xuất viện.

Theo Bệnh viện Đa khoa Hà Nam, ngay khi tiếp nhận thông tin về vụ tai nạn, Khoa Cấp cứu đã lập tức kích hoạt báo động đỏ, huy động toàn bộ nhân lực để cứu chữa bệnh nhân. Ban Giám đốc bệnh viện trực tiếp có mặt tại hiện trường bệnh viện, chỉ đạo công tác phân luồng, đón tiếp và tổ chức cấp cứu với tinh thần trách nhiệm cao nhất.

Một trong những nạn nhân tại Bệnh viện Đa khoa Hà Nam. Ảnh: Đức Phương.

Anh Ngô Duy Nghiêm (quê xã Hải Tiến, Ninh Bình), một trong những hành khách trên chiếc limousine BKS 29E-127.xx, cho biết bản thân vẫn chưa hết bàng hoàng: “Khoảng 8h sáng 15/9, tôi bắt xe từ Hà Nội về quê. Đang chợp mắt thì nghe tiếng ‘rầm’ rất mạnh, cửa kính vỡ tung, mọi thứ trong xe đảo lộn. Tôi may mắn chỉ bị xây xát nhẹ nên vội bò ra ngoài, rồi cùng mọi người đưa các hành khách khác thoát khỏi xe. Không khí lúc đó vô cùng hỗn loạn”, anh Nghiêm kể.

Trong khi đó, anh Trần Quốc An (SN 2005, Ninh Bình) cũng là hành khách trên chiếc limousine, chia sẻ: “Hầu hết mọi người ngủ say nên không biết chuyện gì xảy ra. Khi tỉnh dậy, tôi đã ở trong bệnh viện. Rất may chỉ bị choáng nhẹ và hồi phục nhanh”.

Trước đó, khoảng 9h16 ngày 15/9, tại Km222+800 cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ (hướng Hà Nội - Ninh Bình), xe limousine BKS 29E-127.xx bất ngờ đâm vào phía sau xe bồn 51C-367.xx đang di chuyển ở làn 1 để tưới cây. Ngay sau đó, ô tô khách 29K-043.xx tiếp tục va chạm với limousine rồi mất lái, lao qua lan can, rơi xuống lề đường. Ô tô bán tải 98C-270.xx sau đó cũng đâm vào limousine.

Cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.