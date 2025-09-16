Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Tai nạn ở cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ: 1 nạn nhân nguy kịch xin về, 2 người chuyển tuyến

Minh Đức
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Ngày 16/9, Bệnh viện Đa khoa Hà Nam cho biết, liên quan đến vụ tai nạn giao thông trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ xảy ra sáng 15/9, trong số 18 nạn nhân nhập viện, có 1 trường hợp nặng xin về, 2 trường hợp xin chuyển tuyến trên, những người còn lại đã được xuất viện.

Theo Bệnh viện Đa khoa Hà Nam, ngay khi tiếp nhận thông tin về vụ tai nạn, Khoa Cấp cứu đã lập tức kích hoạt báo động đỏ, huy động toàn bộ nhân lực để cứu chữa bệnh nhân. Ban Giám đốc bệnh viện trực tiếp có mặt tại hiện trường bệnh viện, chỉ đạo công tác phân luồng, đón tiếp và tổ chức cấp cứu với tinh thần trách nhiệm cao nhất.

8888.jpg
Một trong những nạn nhân tại Bệnh viện Đa khoa Hà Nam. Ảnh: Đức Phương.

Anh Ngô Duy Nghiêm (quê xã Hải Tiến, Ninh Bình), một trong những hành khách trên chiếc limousine BKS 29E-127.xx, cho biết bản thân vẫn chưa hết bàng hoàng: “Khoảng 8h sáng 15/9, tôi bắt xe từ Hà Nội về quê. Đang chợp mắt thì nghe tiếng ‘rầm’ rất mạnh, cửa kính vỡ tung, mọi thứ trong xe đảo lộn. Tôi may mắn chỉ bị xây xát nhẹ nên vội bò ra ngoài, rồi cùng mọi người đưa các hành khách khác thoát khỏi xe. Không khí lúc đó vô cùng hỗn loạn”, anh Nghiêm kể.

Trong khi đó, anh Trần Quốc An (SN 2005, Ninh Bình) cũng là hành khách trên chiếc limousine, chia sẻ: “Hầu hết mọi người ngủ say nên không biết chuyện gì xảy ra. Khi tỉnh dậy, tôi đã ở trong bệnh viện. Rất may chỉ bị choáng nhẹ và hồi phục nhanh”.

Trước đó, khoảng 9h16 ngày 15/9, tại Km222+800 cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ (hướng Hà Nội - Ninh Bình), xe limousine BKS 29E-127.xx bất ngờ đâm vào phía sau xe bồn 51C-367.xx đang di chuyển ở làn 1 để tưới cây. Ngay sau đó, ô tô khách 29K-043.xx tiếp tục va chạm với limousine rồi mất lái, lao qua lan can, rơi xuống lề đường. Ô tô bán tải 98C-270.xx sau đó cũng đâm vào limousine.

Cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Minh Đức
#tai nạn giao thông cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ #vụ tai nạn limousine Ninh Bình #bệnh viện Đa khoa Hà Nam cứu chữa nạn nhân #điều tra vụ tai nạn cao tốc Hà Nội - Ninh Bình #xử lý tai nạn giao thông liên hoàn #kích hoạt báo động đỏ cấp cứu tai nạn #nguyên nhân vụ va chạm limousine và xe bồn #hậu quả vụ tai nạn cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ #hành khách bị thương trong vụ tai nạn #quản lý giao thông cao tốc Hà Nội - Ninh Bình

Xem thêm

Cùng chuyên mục