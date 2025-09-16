Vụ tai nạn liên hoàn trên cao tốc: Tài xế xe bồn tưới cây có thể bị xử lý hình sự

TPO - Ngoài trường hợp bất khả kháng thì không phương tiện nào được phép dừng, đỗ trên làn đường cao tốc đang lưu thông. Do đó, việc xe bồn dừng tưới cây không thuộc trường hợp bất khả kháng nên tài xế có thể bị xử lý hình sự về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.





Liên quan đến vụ tai nạn liên hoàn trên cao tốc Pháp Vân- Cầu Giẽ xảy ra ngày 15/9 khiến nhiều người bị thương, luật sư Đinh Đức Duy, Giám đốc Công ty Luật Minh Nghiêm (Đoàn Luật sư TP. Hà Nội) cho rằng: Tài xế xe bồn có thể phải chịu trách nhiệm hình sự và bồi thường thiệt hại theo quy định.

Theo luật sư Duy, khoản 2 Điều 25 Luật trật tự, an toàn giao thông đường bộ năm 2024 quy định: Các phương tiện chỉ được dừng xe, đỗ xe ở nơi quy định; trường hợp gặp sự cố kỹ thuật hoặc bất khả kháng thì được dừng xe, đỗ xe ở làn dừng khẩn cấp cùng chiều xe chạy và phải có báo hiệu bằng đèn khẩn cấp.

Trường hợp xe không thể di chuyển vào làn khẩn cấp, phải có báo hiệu bằng đèn khẩn cấp và đặt biển hoặc đèn cảnh báo về phía sau xe khoảng cách tối thiểu 150m; đồng thời, nhanh chóng báo cho cơ quan CSGT hoặc cơ quan quản lý đường cao tốc để phân luồng, bảo đảm ATGT.

Hiện trường vụ tai nạn

Xe bồn tưới cây không phải trường hợp bất khả kháng

Như vậy, ngoài trường hợp bất khả kháng thì không phương tiện nào được phép dừng, đỗ trên làn đường cao tốc đang lưu thông. Dư luận đặt câu hỏi, xe bồn dừng đỗ trên đường cao tốc để tưới nước cho cây trong vụ tai nạn nói trên có phải là bất khả kháng hay không?

Theo luật sư Duy, Khoản 1 Điều 156 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định: Sự kiện bất khả kháng là sự kiện xảy ra một cách khách quan không thể lường trước được và không thể khắc phục được mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép.

Do đó, tài xế dừng xe bồn để để thực hiện tưới cây không phải trong làn khẩn cấp chỉ được xem là đúng quy định nếu thuộc trường hợp bất khả kháng và có các biện pháp cảnh báo. Tuy nhiên, qua thông tin từ cơ quan chức năng, thì xe bồn dừng tưới cây không thuộc trường hợp bất khả kháng.

Luât sư Đinh Đức Duy, Giám đốc Công ty Luật Minh Nghiêm

Khi xem xét đến trách nhiệm của tài xế lái xe bồn, cơ quan chức năng sẽ làm rõ việc tài xế đã thực hiện đầy đủ các biện pháp an toàn hay chưa (đèn tín hiệu, biển báo, thông báo CSGT). Nếu không thực hiện đúng quy định, việc dừng xe trên làn cao tốc để tưới cây có dấu hiệu vi phạm pháp luật về an toàn giao thông đường bộ.

Luật sư Duy cho rằng, trong vụ việc này, hậu quả xảy ra có 8 người bị thương, trong đó có 1 người bị thương nặng. Nếu kết luận điều tra cho thấy hành vi dừng xe của tài xế trái quy định, tài xế có thể bị xử lý hình sự theo Điều 260 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi 2017) về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” với khung hình phạt tiền từ 30 đến 100 triệu đồng, cải tạo không giam giữ hoặc phạt tù đến 15 năm tùy thuộc vào hành vi, hậu quả xảy ra cụ thể.

Ngoài ra, người vi phạm phải bồi thường toàn bộ thiệt hại đã gây ra với các nạn nhân và gia đình nạn nhân theo quy định pháp luật.

"Dù vậy, để xác định rõ trách nhiệm của các bên, cần chờ kết luận vụ việc từ cơ quan chức năng", luật sư Duy nói.