Tông xe liên hoàn, 8 người bị thương: Xem xét xe tưới cây trên cao tốc có cảnh báo an toàn?

TPO - Liên quan đến vụ tai nạn xe khách đâm vào xe bồn tưới cây trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ làm 8 người bị thương, Cục CSGT kiến nghị không nên trồng cây xanh ở dải phân cách giữa, chỉ sử dụng lưới chắn sáng, đồng thời xem xét xe bồn tưới cây có thực hiện cảnh báo an toàn đúng quy định hay không?

Hiện trường vụ tai nạn.

Khoảng 9h16 ngày 15/9 tại km 222 + 800 tại đường cao tốc Pháp Vân - Cao Bồ - Mai Sơn - Quốc lộ 45 xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa xe ô tô khách 29E-127.55 đâm va vào phía sau xe ô tô bồn tưới cây biển số 51C-367.52 đang di chuyển tại làn 1 hướng Hà Nội - Ninh Bình.

Sau đó, ô tô khách biển số 29K-043.86 đâm va vào xe ô tô biển số 29E-127.55 rồi mất lái lao qua lan can, xuống lề đường bên phải. Tiếp theo ô tô biển số 98C-270.61 đâm va tiếp vào xe ô tô biển số 29E-127.55.

Hậu quả làm 8 người bị thương, trong đó có một người bị thương nặng. Hiện vụ tai nạn được cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội thụ lý giải quyết theo thẩm quyền.

Clip ghi lại sự việc.

Qua vụ tai nạn giao thông liên hoàn trên, Cục CSGT nhận định sơ bộ nguyên nhân vụ tai nạn xuất phát từ việc các lái xe không quan quan sát, không đảm bảo tốc độ và giữ khoảng cách an toàn với xe liền trước. Đồng thời cũng phải xem xét việc xe bồn tưới cây ở làn số 1 có thực hiện việc cảnh báo an toàn theo đúng quy định của pháp luật và quy trình công tác trên đường cao tốc hay không?

Đối với việc trồng cây xanh ở dải phân cách giữa của đường cao tốc, Cục CSGT sẽ có kiến nghị về việc không nên trồng cây, chỉ có lưới chắn sáng tại đây.

Đối với hàng cây tại hành lang an toàn thuộc đường cao tốc cũng nên xem xét trồng ở một khoảng cách xa để không ảnh hưởng tới lưu thông an toàn phương tiện trên đường khi có mưa bão hoặc tình huống khẩn cấp xảy ra (cây đổ gãy).