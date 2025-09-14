Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Nhịp sống Thủ đô

Google News

Tài xế xe máy vi phạm nồng độ cồn đánh lái xe ô tô biển ngoại giao

Thanh Hà
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Nam tài xế xe máy đi ngược chiều trên đường Trần Phú (Hà Nội) xảy ra va chạm với xe ô tô biển ngoại giao, sau đó, đánh tài xế ô tô.

1000027037.jpg
Tài xế xe máy đánh lái xe ô tô. Ảnh cắt từ video.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 23h ngày 13/9, tại khu vực đường Trần Phú (phường Ba Đình, TP Hà Nội).

Vào thời điểm trên, nam tài xế xe máy đi ngược chiều trên đường Trần Phú và xảy ra va chạm với xe ô tô biển ngoại giao.

Chưa dừng lại đó, tài xế xe máy có hành vi đánh tài xế xe ô tô - nhân viên đại sứ quán.

1000027036.jpg
Khu vực xảy ra va chạm giao thông. Ảnh cắt từ video.

Sau khi xảy ra sự việc, lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường giải quyết vụ việc. Qua kiểm tra nồng độ cồn, phát hiện tài xế xe máy vi phạm.

Bước đầu xác định lái xe máy tên T. (SN 1996, quê Hưng Yên).

Hiện cơ quan chức năng tạm giữ tài xế xe máy để làm rõ vụ việc.

Thanh Hà
#tài xế vi phạm nồng độ cồn #xe máy đi ngược chiều Hà Nội #va chạm xe ô tô biển ngoại giao #xử lý vi phạm giao thông Hà Nội #đánh tài xế ô tô ngoại giao #TNGT đường Trần Phú Hà Nội #tài xế vi phạm luật giao thông #xử phạt vi phạm nồng độ cồn #biển số ngoại giao vi phạm #bảo vệ an toàn giao thông Hà Nội

Xem thêm

Cùng chuyên mục