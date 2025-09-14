Tài xế xe máy vi phạm nồng độ cồn đánh lái xe ô tô biển ngoại giao

TPO - Nam tài xế xe máy đi ngược chiều trên đường Trần Phú (Hà Nội) xảy ra va chạm với xe ô tô biển ngoại giao, sau đó, đánh tài xế ô tô.

Tài xế xe máy đánh lái xe ô tô. Ảnh cắt từ video.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 23h ngày 13/9, tại khu vực đường Trần Phú (phường Ba Đình, TP Hà Nội).

Vào thời điểm trên, nam tài xế xe máy đi ngược chiều trên đường Trần Phú và xảy ra va chạm với xe ô tô biển ngoại giao.

Chưa dừng lại đó, tài xế xe máy có hành vi đánh tài xế xe ô tô - nhân viên đại sứ quán.

Khu vực xảy ra va chạm giao thông. Ảnh cắt từ video.

Sau khi xảy ra sự việc, lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường giải quyết vụ việc. Qua kiểm tra nồng độ cồn, phát hiện tài xế xe máy vi phạm.

Bước đầu xác định lái xe máy tên T. (SN 1996, quê Hưng Yên).

Hiện cơ quan chức năng tạm giữ tài xế xe máy để làm rõ vụ việc.