Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Hà Nội: Tài xế vi phạm nồng độ cồn đi ngược chiều 'thông chốt' bảo vệ sơ duyệt A80

Thanh Hà
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Khi bị cảnh sát dừng kiểm tra về hành vi điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, đi ngược chiều trên đường Láng (Hà Nội), Khải (22 tuổi, trú tại Phú Thọ) đã lao vào 1 cán bộ bảo vệ sơ duyệt A80.

khai-101.jpg
Đối tượng Khải.

Tối 28/8, ‎Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội đã tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Xuân Khải (SN 2003, trú tại xã Hiền Lương, tỉnh Phú Thọ) để điều tra hành vi chống người thi hành công vụ.

cong-an-6938.jpg
Công an làm việc với đối tượng Khải.

Trước đó, khoảng 21h40 ngày 27/8, Tổ công tác của Công an phường Láng (Hà Nội) làm nhiệm vụ bảo vệ buổi Sơ duyệt cấp Nhà nước Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công, Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Tại khu vực đường Láng – Trần Duy Hưng, tổ công tác phát hiện Nguyễn Xuân Khải điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, chạy ngược chiều trên đường Láng (hướng từ Ngã Tư Sở về Cầu Giấy).

Khi cán bộ Công an phường ra tín hiệu dừng xe nhưng đối tượng Khải không chấp hành, tăng ga xe máy, lao vào và làm 1 cán bộ Công an phường ngã ra đường.

Ngay sau đó, tổ công tác đã khống chế, bắt giữ và đưa đối tượng về trụ sở. Tiến hành kiểm tra nồng độ cồn đối tượng có kết quả 0,572 mg/l khí thở.

Thanh Hà
#Vi phạm nồng độ cồn #Đi ngược chiều #Lái xe không đội mũ bảo hiểm #Chống người thi hành công vụ #Xe máy không đội mũ bảo hiểm #Cảnh sát Hà Nội #Tài xế vi phạm giao thông #Xử phạt vi phạm giao thông Hà Nội #Nguyễn Xuân Khải #Trật tự an toàn giao thông

Xem thêm

Cùng chuyên mục