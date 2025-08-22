Giám đốc Công an Hà Nội thăm hỏi đại úy bị thương khi ngăn quái xế 'thông chốt' bảo vệ hợp luyện A80

TPO - Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP Hà Nội đã tới Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 thăm hỏi, động viên Đại úy Lê Đình Công (cán bộ Phòng Cảnh sát cơ động CATP) - cán bộ bị hai đối tượng đi xe máy “thông chốt” tông bị thương; đồng thời cảm ơn y bác sỹ đã tận tình cứu chữa giúp Đại úy Công qua cơn nguy kịch.

Xe máy của hai đối tượng.

Ngày 22/8, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP Hà Nội cùng Đại tá Nguyễn Thành Long, Đại tá Lê Văn Tuân - Phó Giám đốc Công an thành phố và chỉ huy một số phòng chức năng đã đến Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 thăm hỏi, động viên Đại úy Lê Đình Công (cán bộ Phòng Cảnh sát cơ động CATP) và gia đình.

Đại úy Lê Đình Công bị thương trong khi làm nhiệm vụ bảo vệ buổi hợp luyện Lễ kỷ niệm 80 năm ngày Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 vào tối 21/8.

Tại bệnh viện, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng cùng các đồng chí trong đoàn đã ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe, động viên tinh thần Đại úy Công và gia đình. Giám đốc CATP ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm, dũng cảm “vì nước quên thân, vì dân phục vụ” của Đại úy Công trong quá trình thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự, góp phần giữ gìn cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Giám đốc CATP cùng đoàn công tác trao quà, Bằng khen cho Đại úy Lê Đình Công.

Nhân dịp này, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng đã trực tiếp trao tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho Đại úy Lê Đình Công vì thành tích xuất sắc trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự phục vụ các hoạt động chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.

Đại úy Lê Đình Công đã qua cơn nguy kịch

Trao đổi với lãnh đạo Bệnh viện, đồng chí Giám đốc CATP gửi lời cảm ơn chân thành đến đội ngũ y, bác sĩ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã hết lòng, tận tâm cứu chữa Đại úy Lê Đình Công qua cơn nguy kịch. Đồng thời, đề nghị Bệnh viện tiếp tục quan tâm, chăm sóc, điều trị cho Đại úy Công nhanh chóng bình phục, ổn định sức khoẻ, sớm trở về với gia đình, đồng đội.

Đồng chí Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng cũng chỉ đạo Phòng Cảnh sát cơ động phối hợp các đơn vị chức năng khẩn trương thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách theo quy định, tạo điều kiện để đồng chí Công yên tâm điều trị cũng như hỗ trợ, động viên gia đình chăm sóc tốt nhất cho đồng chí Công.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng thăm hỏi Đại úy Công.

Thay mặt gia đình, chị Trịnh Thị Loan, vợ Đại úy Lê Đình Công, xúc động bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc trước sự quan tâm, động viên kịp thời của cá nhân đồng chí Giám đốc CATP, các đồng chí trong Đảng ủy – Ban Giám đốc CATP, chỉ huy các phòng chức năng cùng đồng chí, đồng đội. Chị khẳng định đây là nguồn động lực lớn để gia đình và bản thân Đại úy Công vững tâm, nỗ lực vượt qua khó khăn, tập trung điều trị, mau chóng phục hồi.

Trước đó, khoảng 20h10 ngày 21/8, Nguyễn Bá Hoài Nam (SN 2007, trú tại thôn Trung Oai, xã Phúc Thịnh, Hà Nội) điều khiển xe máy chở theo Nguyễn Văn Quân (SN 2007, trú tại thôn Nam Cường, xã Tiến Thắng, Hà Nội) lưu thông với tốc độ cao trên đường Nghi Tàm hướng về Âu Cơ.

Thời điểm này, các lực lượng Công an TP Hà Nội đang làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh, an toàn tuyến đường phục vụ buổi hợp luyện Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.

Phát hiện hai đối tượng có hành vi nguy hiểm, gây ảnh hưởng đến đội hình diễu binh, diễu hành và an toàn của quần chúng nhân dân, Đại uý Lê Đình Công và tổ công tác làm nhiệm vụ tại chốt bảo vệ trước số 336A Nghi Tàm (phường Hồng Hà) đã ra hiệu lệnh dừng xe.

Tuy nhiên, các đối tượng không chấp hành mà lao thẳng xe vào làm Đại úy Công và cả hai đối tượng ngã xuống đường. Lực lượng làm nhiệm vụ đã nhanh chóng khống chế, bắt giữ các đối tượng và đưa Đại úy Công vào Bệnh viện cấp cứu.

Giám đốc CATP đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương điều tra, củng cố hồ sơ, sớm đưa các đối tượng ra xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.