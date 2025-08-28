Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Đối tượng thách thức lực lượng tại chốt bảo vệ A80 mong cơ hội sửa chữa

Thanh Hà
TPO - Công an TP Hà Nội vừa lập hồ sơ xử lý đối tượng thách thức lượng lượng Công an, gây rối tại chốt bảo vệ A80.

Công an làm việc với đối tượng D.

Ngày 28/8, Công an phường Tây Hồ đã phối hợp Công an phường Ngọc Hà tiến hành làm việc với đối tượng gây rối tại chốt bảo vệ A80. Danh tính người này được xác định là H.Đ.D (SN 1999, trú tại Ngọc Hà, Hà Nội).

Trước đó, chiều ngày 27/8, tại chốt bảo vệ phục vụ buổi sơ duyệt Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, khu vực nút giao dốc Đồng Cổ - Hoàng Hoa Thám, xuất hiện một đối tượng có lời lẽ, phát ngôn thách thức lực lượng Công an làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự. Ngay sau khi xảy ra sự việc, Giám đốc CATP đã chỉ đạo các lực lượng khẩn trương xác minh, làm rõ sự việc.

Tại cơ quan Công an, D đã thừa nhận hành vi vi phạm của bản thân và mong Cơ quan chức năng tạo điều kiện để sửa chữa. Hiện Công an phường Tây Hồ đang củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định.

Hình ảnh cắt từ clip D có hành vi thách thức lực lượng chức năng làm nhiệm vụ.

Dịp Quốc khánh 2/9 năm nay, sự kiện chính trị - xã hội đặc biệt trọng đại của đất nước, thu hút đông đảo lực lượng vũ trang, quần chúng nhân dân và du khách tham gia. Đây không chỉ là dịp để người dân bày tỏ niềm tự hào, đoàn kết dân tộc, mà còn là cơ hội để thể hiện nếp sống văn minh, thanh lịch của người Việt Nam.

Mỗi người dân hãy là một “tuyên truyền viên” góp phần giữ gìn trật tự, an toàn, để sự kiện diễn ra thành công, trang trọng, an toàn và đẹp trong mắt du khách bạn bè quốc tế. ‎Hãy “yêu nước từ những việc làm nhỏ nhất”, đồng hành, giúp đỡ lực lượng chức năng hoàn thành tốt nhiệm vụ. ‎

Công an thành phố Hà Nội đề nghị người dân chấp hành nghiêm theo hướng dẫn của lực lượng chức năng. Đối với các trường hợp vi phạm lực lượng chức năng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định.

Thanh Hà
