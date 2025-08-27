Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Phân luồng giao thông phục vụ Triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội nhân kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh

Thanh Hà
TPO - Công an TP Hà Nội phân luồng giao thông và tổ chức hướng đi cho các loại phương tiện từ ngày 28/8 đến 5/9, trên tuyến đường Lý Sơn, Trường Sa, Hoàng Sa, phục vụ Triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội.

Lực lượng CSGT Hà Nội phân luồng phương tiện.

Theo đó, thời gian tổ chức tạm cấm, hạn chế phương tiện từ 6h đến 24h các ngày 28/8 đến 5/9 phục vụ triển lãm tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia (đường Trường Sa, xã Đông Anh, TP Hà Nội) nhân kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh.

Cụ thể tạm cấm các xe ô tô chở hàng có khối lượng hàng hóa chuyên chở từ 3.500 kg trở lên, xe ô tô chở khách từ 29 chỗ trở lên (trừ xe buýt, xe thu gom rác, xe giải quyết sự cố, xe có phù hiệu bảo vệ, xe của lực lượng Công an, Quân đội và các phương tiện ưu tiên khác theo quy định của pháp luật) và hạn chế đối với xe tải khối lượng hàng hóa chuyên chở dưới 3.500 kg, xe khách dưới 29 chỗ và xe ô tô cá nhân, xe mô tô hoạt động trên một số tuyến đường Lý Sơn, Trường Sa, Hoàng Sa.

Trong thời gian trên, Công an TP Hà Nội tổ chức hướng đi cho các phương tiện vòng, tránh khu vực tạm cấm, hạn chế phương tiện như sau: - Các phương tiện từ các tỉnh Hải Phòng, Bắc Ninh,... đi các tỉnh Phú Thọ, Thái Nguyên,... đi theo tuyến cầu Thanh Trì, Vành đai 3, Võ Văn Kiệt hoặc Cao tốc Hà Nội, Bắc Giang, QL18, Võ Văn Kiệt,... và ngược lại.

Các phương tiện từ QL3 đến nút giao Xuân Canh và nút giao Bắc Thăng Long - Vực Dê đi theo hướng đường Hoàng Sa, Võ Văn Kiệt.

Các phương tiện từ sân bay Nội Bài đi Võ Nguyên Giáp - QL18 đi Võ Văn Kiệt hoặc Cao tốc Hà Nội, Bắc Giang.

Đối với các tuyến đường và phương tiện khác chấp hành theo quy định về hoạt động của các phương tiện giao thông trên địa bàn TP Hà Nội ban hành theo Quyết định số 06/2013/QĐ-UBND ngày 25/01/2013 của UBND thành phố Hà Nội (được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 24/2020/QĐ-UBND ngày 02/10/2020 của UBND TP Hà Nội) và các văn bản điều chỉnh khác của cơ quan có thẩm quyền.

Công an TP Hà Nội đề nghị Sở Xây dựng căn cứ vào thông báo phân luồng để chỉ đạo các đơn vị chức năng điều chỉnh lộ trình các tuyến xe khách, hạn chế hoạt động trên các tuyến đường theo nội dung thông báo.

Đồng thời, cơ quan Công an yêu cầu tất cả các phương tiện tham gia giao thông tự giác, nghiêm chỉnh chấp hành Luật trật tự, an toàn giao thông đường bộ và theo hướng dẫn, phân luồng của lực lượng chức năng.

