Tạm dừng tàu hoả vào trung tâm Hà Nội khi diễn ra hoạt động Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9

Thanh Hà
TPO - Lực lượng chức năng đã thống nhất phương án tạm dừng, điều chỉnh hoạt động chạy tàu tại khu gian Hà Nội - Giáp Bát (tuyến đường sắt Hà Nội - TP. Hồ Chí Minh) để bảo đảm tuyệt đối an toàn giao thông các hoạt động Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.

Tàu hoả vào trung tâm thành phố.

Ngày 26/8, Cục CSGT (Bộ Công an), Phòng CSGT Công an TP Hà Nội và Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam đã có buổi làm việc, thống nhất một số nội dung phối hợp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường sắt dịp tổ chức các hoạt động Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.

Theo đó, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam sẽ tạm dừng tổ chức chạy tàu vào trung tâm Hà Nội (khu gian Hà Nội - Giáp Bát, thuộc tuyến đường sắt Hà Nội - TP. Hồ Chí Minh) trong các khung giờ từ 20h10 đến 23h ngày 27/8, từ 3h đến 12h ngày 30/8 và ngày 2/9.

Ở các khung giờ khác đến 12h ngày 2/9, tàu qua đoạn Km0+595 – Km1+800 sẽ giảm tốc độ xuống dưới 10 km/h để bảo đảm an toàn.

Ngoài ra, từ 18h30 đến 23h30 các ngày diễn ra các hoạt động của Lễ kỷ niệm, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam bố trí cán bộ, nhân viên phối hợp cùng lực lượng Công an tại đoạn tuyến từ ngõ 222 Lê Duẩn đến ngã tư Giải Phóng - Đại Cồ Việt, tuyên truyền, hướng dẫn, không để người dân đi, đứng, ngồi trên đường sắt khi các đoàn diễu binh, diễu hành di chuyển để bảo đảm tuyệt đối an toàn cho Nhân dân.

Các phòng nghiệp vụ của Cục CSGT sẽ thường xuyên phối hợp chặt chẽ với Phòng CSGT Công an TP. Hà Nội và Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam, triển khai phân luồng, điều tiết, giữ vững trật tự, an toàn giao thông đường sắt.

Thanh Hà
