Clip tài xế ô tô kể giây phút cây xà cừ trên đường Trần Phú đổ đè trúng

Thanh Hà
TPO - Khoảng 8h ngày 26/8, anh Lý (trú tại Hà Nội) điều khiển ô tô trên đường Trần Phú (Hà Nội). Khi đến trước Bệnh viện Xanh-Pôn thì bất ngờ cây xà cừ cổ thụ đổ chắn ngang đường, cành cây to đè trúng vào 2 ô tô trong đó có xe của anh Lý.

Cây xà cừ cổ thụ bật gốc đổ chắn ngang đường. Ảnh: Thanh Hà

Vào thời điểm trên, cây xà cừ trước Bệnh viện Xanh-Pôn (đường Trần Phú) bất ngờ bật gốc, đổ chắn ngang đường Trần Phú. Cành cây xà cừ đè trúng 2 ô tô con đang di chuyển hướng Trần Phú – Kim Mã.

Anh Lý Văn Việt – tài xế ô tô kể lại, khi anh vừa đi qua đèn tín hiệu ngã tư Trần Phú – Chu Văn An, bất ngờ cây xà cừ cổ thụ đổ chắn ngang đường, một cành cây to đè trúng ô tô màu trắng đi phía trước.

Chưa dừng lại đó, phần thân cây đổ đè trúng vào một cây xanh khác ở phía đối diện khiến cành cây này đổ đè vào nóc xe của anh Việt.

“Lúc đó chỉ có xe của tôi và xe trắng đi phía trước bị cành cây đè trúng. Một số người dân khi thấy cây đè vào ô tô màu trắng đã đến giúp đỡ 2 người bên trong ra ngoài” – anh Việt kể lại.

Clip tài xế kể lại thời điểm cây đổ đè trúng xe. Clip: Thanh Hà

Tại hiện trường, xe của anh Việt bị cành cây đè làm vỡ kính lái, hư hỏng nóc xe. Xe còn lại bị cành cây to đè ngang thân xe phía trước.

May mắn vụ việc không gây thiệt hại về người. Giao thông qua khu vực đường Trần Phú bị ùn kéo dài. Lực lượng chức năng cấm một đoạn đường Trần Phú để cắt cành cây.

Thanh Hà
