Công an phường Ba Đình xử lý 5 trường hợp 'bán chỗ' xem diễu binh, diễu hành

Thanh Hà
TPO - Công an phường Ba Đình (Hà Nội) lập biên bản 5 trường hợp mua bán ghế, bán chỗ ngồi xem diễu binh, diễu hành, với tổng số tiền phạt 12,5 triệu đồng.

lam-viec.jpg
Cảnh sát làm việc với Đ.

Ngày 28/8, Đại úy Nguyễn Tiến Quang, Phó trưởng Công an phường Ba Đình (Hà Nội) cho biết, đơn vị vừa lập biên bản xử phạt 15 trường hợp bán hàng rong với tổng số tiền phạt 3,375 triệu đồng, 1 trường hợp trông giữ phương tiện trái phép bị phạt tiền 12,5 triệu đồng.

Đáng chú ý, có 5 trường hợp chiếm dụng hè phố làm nơi kinh doanh (mua bán ghế, chỗ ngồi xem diễu binh) bị xử phạt tổng số tiền 12,5 triệu đồng.

Ngoài ra, lực lượng Công an phường Ba Đình đã vận động người dân tháo dỡ 3 lều bạt trái quy định.

canh-sat.jpg
Đại úy Nguyễn Tiến Quang, Phó trưởng Công an phường Ba Đình (giữa) cùng các thành viên Tổ trật tự tuyên truyền, nhắc nhở người dân.

Trước đó, đêm 26/8, nhiều người dân đã có mặt tại các tuyến phố trung tâm Thủ đô, dầm mình dưới mưa xem diễu binh, diễu hành vào ngày 27/8. Bên cạnh hình ảnh người dân xếp hàng theo sự hướng dẫn của lực lượng chức năng thì xuất hiện tình trạng một số đối tượng có hành vi xếp ghế, trải bạt giữ chỗ... để bán với giá từ 20-100 nghìn đồng/ ghế.

Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo các lực lượng nhanh chóng vào cuộc, thường xuyên tuần tra, tuyên truyền, nhắc nhở và kiên quyết xử lý, dẹp bỏ tình trạng trên.

Khoảng 11h ngày 27/8, tại vỉa hè bên chẵn Nguyễn Thái Học phía tường Bệnh Viện Xanh Pôn, Ba Đình, Hà Nội lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện Nguyễn Văn Đ. (SN 1981, trú tại ngõ 139/13 Nguyễn Thái Học, Điện Biên, Ba Đình, Hà Nội) cho thuê ghế 20 nghìn đồng /1 ghế, với số lượng 10 ghế. Ngay sau đó, tổ công tác đã yêu cầu ông Đ. về Công an phường Ba Đình để lập biên bản xử lý.

Thanh Hà
