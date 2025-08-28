Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Xử phạt người phụ nữ đăng tin bịa đặt về CSGT

Thanh Hà
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định xử phạt 7,5 triệu đồng đối với người phụ nữ đăng tải thông tin sai sự thật về Cảnh sát giao thông.

1000026506.jpg
Lực lượng chức năng làm việc với chị T.

Trước đó, qua công tác rà soát trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phát hiện một tài khoản Facebook đăng tải video quay cảnh làm việc của lực lượng Cảnh sát giao thông CATP Hà Nội kèm tiêu đề “Công an kiểm tra nồng độ cồn bằng máy giả”. Đây là thông tin sai sự thật, ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh lực lượng Công an gây hoang mang dư luận, phức tạp về an ninh trật tự.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã phối hợp các đơn vị nghiệp vụ mời người đăng tải clip là K.T.T (SN 1996; trú tại Hà Nội). Tại cơ quan Công an, T thừa nhận ngày 26/7/2025 đã đăng video về lực lượng Công an có nội dung sai sự thật, thu hút lượng tương tác lớn, nhiều bình luận tiêu cực, gây dư luận xấu. Chị T nhận thấy việc làm của mình là vi phạm pháp luật và đã xóa bài viết trên.

Qua đó, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã ra quyết định xử phạt người phụ nữ nêu trên về hành vi “Cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc vu khống xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự nhân phẩm của cá nhân” với mức phạt 7,5 triệu đồng.

Công an thành phố Hà Nội đề nghị người dân thận trọng, cảnh giác khi viết bài, chia sẻ, bình luận các thông tin không chính xác, thông tin chưa được kiểm chứng; tránh gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến uy tín, quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân. Mọi hành vi vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Thanh Hà
#Xử phạt tin sai sự thật CSGT #Thông tin giả về công an Hà Nội #Phòng chống tin đồn sai lệch mạng xã hội #Xử phạt chia sẻ thông tin sai lệch #An ninh mạng Hà Nội xử phạt tin giả #Vi phạm pháp luật về thông tin trên mạng #Cảnh báo về tin đồn giả mạo công an #Quy định xử lý tin sai sự thật #Chống tin đồn xuyên tạc lực lượng công an #Ảnh hưởng của tin giả đến an ninh trật tự

Xem thêm

Cùng chuyên mục