Hà Nội

Xử phạt tài xế xe khách đâm vào thanh giới hạn chiều cao cầu vượt Tây Sơn - Thái Hà

TPO - Lực lượng CSGT Hà Nội vừa lập biên bản xử phạt tài xế ô tô khách 29 chỗ đi lên cầu vượt Tây Sơn - Thái Hà (Hà Nội), húc vào thanh giới hạn chiều cao, gây cản trở giao thông.

xe-khach.jpg
Hiện trường vụ việc.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 12h35 ngày 24/8, tổ tuần tra kiểm soát thuộc Đội CSGT đường bộ số 3 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) phát hiện xe khách 29 chỗ mang BKS 34H-053.XX do tài xế L.V.V (SN 1967, trú tại Hải Phòng) điều khiển lên cầu vượt Tây Sơn - Thái Hà.

Mặc dù cầu vượt này đã có biển báo cấm xe khách cùng hệ thống giới hạn chiều cao nhưng tài xế vẫn đi vào dẫn đến phương tiện va chạm với thanh giới hạn, làm cong vênh một số biển báo, hư hỏng bộ phận trên nóc xe và rơi xuống đường, gây cản trở giao thông.

Ngay sau khi phát hiện, lực lượng CSGT nhanh chóng triển khai phân luồng, hướng dẫn phương tiện qua khu vực, phối hợp cùng đơn vị duy tu khắc phục sự cố. Sau khoảng 20 phút, giao thông đã trở lại bình thường.

Làm việc với tổ công tác, tài xế L.V.V thừa nhận do thiếu chú ý quan sát nên điều khiển xe đi vào đường cấm.

CSGT đã lập biên bản vi phạm hành chính với lỗi “Điều khiển xe đi vào đường có biển báo hiệu cấm đi vào đối với loại phương tiện đang điều khiển”, đồng thời tạm giữ giấy phép lái xe để xử lý.

Với hành vi nêu trên tài xế bị phạt tiền từ 4 - 6 triệu đồng và bị trừ 2 điểm trên giấy phép lái xe.

