Ô tô biến dạng sau va chạm trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, 4 người bị thương

TPO - Sáng 23/8, một vụ tai nạn ô tô xảy ra trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Vụ việc khiến phương tiện hư hỏng nặng, 4 người bị thương.

Hiện trường vụ tai nạn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng hơn 7h ngày 23/8, ô tô BKS 29H và xe con BKS 30K xảy ra va chạm tại Km77+960 cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, hướng Hà Nội - Hải Phòng thuộc địa phận xã An Khánh, TP Hải Phòng.

Hậu quả, 4 người bị thương. Trong đó, cú va chạm mạnh khiến một người bị văng ra khỏi ô tô, một người khác mắc kẹt ở ghế lái của ô tô con.

Tại hiện trường, ô tô con màu đỏ bị biến dạng hoàn toàn phía sau, nhiều mảnh vỡ văng ra khắp mặt đường.

Nhận được tin báo, lực lượng CSGT đã đến hiện trường để giải quyết vụ tai nạn.