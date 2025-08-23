Tai nạn liên hoàn 5 xe trên cao tốc Pháp Vân - Nghi Sơn

TPO - Đêm 22/8, một vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa 5 xe ô tô xảy ra trên tuyến cao tốc Pháp Vân - Cao Bồ - Mai Sơn - QL45 - Nghi Sơn.

Khoảng 22h45 ngày 22/8, tại km303+500 cao tốc Pháp Vân - Cao Bồ - Mai Sơn- Quốc Lộ 45 - Nghi Sơn (hướng Hà Nội - Thanh Hoá), xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa 5 phương tiện.

Trong đó, có:

- Xe ô tô đầu kéo biển số 15C-176.66, móc 15R-095.54 do Nguyễn Văn Bảy (SN 1968 thường trú tại Quang Hưng, An Lão, Hải Phòng) điều khiển;

- Xe ô tô con biển số 38A-647.80 do Phạm Văn Đồng (SN 1983 trú tại Kỳ Anh, Hà Tĩnh) điều khiển, xe ô tô con biển số 36B-306.01 do Trần Hoàng (SN 2000 thường trú Như Thanh, Thanh Hoá) điều khiển;

- Xe ô tô con biển số 36K-054.41 do Lưu Đình Nam (SN 2002, thường trú tại xã Nghi Sơn, Thanh Hoá) điều khiểu;

- Xe ô tô tải biển số: 29E-216.14 do Lại Cao Cường (SN 1985, thường trú tỉnh Thái Bình) điều khiển.

Hiện trường vụ tai nạn.

Vụ tai nạn không có thiệt hại về người, 5 phương tiện bị hư hỏng. Giao thông qua khu vực tai nạn gặp khó khăn. Đội CSGT đường bộ cao tốc số 3, Cục CSGT đang tiến hành giải quyết theo quy định.